YouTube удалил два немецких канала RT: Симоньян назвала это войной против России

YouTube удалили два немецких канала RT – российского пропагандистского телеканала, главным редактором которого является Маргарита Симоньян. В компании Google, которой принадлежит видеохостинг, пояснили, что это связано с распространением фейков о коронавирусе.

Сама Симоньян в Twitter уточнила, что оба канала больше нельзя восстановить. Она предлагает ответить санкциями "хотя бы из самоуважения".

"Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также закроет коррпункты ARD и ZDF. Я уже молчу про санкции к самому YouTube. Хотя бы из самоуважения мы должны это сделать", – пожаловалась пропагандистка.

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В Google пояснили, что у них есть четкие правила сообщества, которые были нарушены. Также уточняется, что RT DE предупреждали о нарушениях.

"RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной информации о коронавирусной инфекции COVID-19", – приводит "Интерфакс" заявление компании, в котором уточняется, что такие действия привели к приостановке прав на публикацию видео.

Также там добавили, что после приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения и использовали второй канал.

Сама же Симоньян заявила, что эти правила якобы нигде не прописаны и заявила об "объявлении медийной войны России".

Как сообщал OBOZREVATEL, Google в июле заблокировал несколько российских YouTube-каналов и сайтов, которые критиковали правительство и Вооруженные силы Украины. Контент на этих ресурсах публиковался на русском и украинском языках.