YouTube будет блокировать направленный против COVID-вакцинации контент

Видеохостинг YouTube объявил, что будет удалять контент с фейками о вакцинах против COVID-19 и их компонентах. Компания отметила, что хочет собрать на своей платформе качественную, надежную и авторитетную информацию о здоровье.

О новых правилах сайта команда YouTube сообщила в своем блоге в среду, 29 сентября, передает La Repubblica. "Сегодняшнее обновление политики является важным шагом в борьбе с дезинформацией о вакцинах и здоровье на нашей платформе", – заявила пресс-служба.

Отметим, что в бан пойдет также ложный контент о других вакцинах и прививках в целом. Среди информации, которая будет удаляться, в YouTube назвали:

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фейковые утверждения, что одобренные авторитетными ведомствами вакцины якобы опасны и вызывают хронические последствия для здоровья (к примеру, аутизм, рак, бесплодие);

что вакцины "не снижают" передачу или риск заразиться;

дезинформацию о веществах, содержащихся в вакцинах (в том числе механизмы для слежения и т.д.).

В YouTube указали, что правила в отношении медицинской дезинформации всегда связаны с компромиссами.

"Научное понимание развивается по мере появления новых исследований, и личный опыт из первых рук регулярно играет важную роль в онлайн-дискурсе", – сказано в сообщении.

Что касается контента о вакцинации, то с прошлого года YouTube удалил более 130 тыс. тематических видео, нарушающих политику сайта.

Правила усовершенствовали в "тесном сотрудничестве" с органами здравоохранения, пытаясь совместить приверженность открытой платформе с необходимостью "фильтрации" вредоносного контента.

"Мы постоянно наблюдаем, как ложные заявления о вакцинах против коронавируса перерастают в дезинформацию о вакцинах в целом, и сейчас мы находимся на этапе, когда более важно, чем когда-либо, расширить работу, начатую с COVID-19, на другие вакцины", – отметила команда видеохостинга.

В пресс-службе добавили: новые правила уже вступили в силу, но специалистам потребуется некоторое время, чтобы на платформе был только тот контент, который полностью отвечает политике YouTube.

"Учитывая важность общественных обсуждений и дебатов для научного процесса, мы продолжим размещать на YouTube материалы о политике в отношении вакцин, новых испытаниях, исторических успехах или неудачах вакцин. Личные отзывы о вакцинах также будут разрешены, если видео не нарушает другие принципы сообщества или канал не демонстрирует "тенденцию к нерешительности" в отношении вакцины", – подытожили в компании.

Как писал OBOZREVATEL, недавно мессенджер Telegram заблокировал популярный итальянский канал антивакцинаторов "Basta Dittatura" ("Нет диктатуре"). В этой группе противники прививок от COVID-19 публиковали персональные данные политиков, чиновников и врачей, подстрекали к насилию и даже прибегали к угрозам.