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WhatsApp научили работать на телефоне без интернета: как подключить

Дмитрий Иванческул
Технологии
2 минуты
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WhatsApp научили работать на телефоне без интернета: как подключить

Разработчики WhatsApp добавили в популярный мессенджер функцию, которая позволит пользователям отправлять сообщения даже без интернета. Такое нововведение может быть полезным украинцам в случае масштабного блекаута, вызванного ракетными обстрелами российских террористов.

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OBOZREVATEL рассказывает, как работает эта функция и как самостоятельно настроить ее в WhatsApp.

WhatsApp без интернета

Мессенджер WhatsApp, использующийся почти 2 миллиардами людей по всему миру, выпустил функцию, позволяющую отправлять и получать сообщения даже тогда, когда интернет не работает. Эта функция называется "Поддержка прокси-серверов для WhatsApp" и может быть использована для подключения через серверы, созданные волонтерами и организациями по всему миру, которые помогают людям свободно общаться.

В компании отметили, что, несмотря на то, что эта функция позволит пользователям общаться без каких-либо ограничений, сообщения останутся защищенными, поскольку все еще будет действовать сквозное шифрование.

Как настроить и подключить прокси-сервер WhatsApp

Прокси можно настроить с помощью сервера с доступными портами 80, 443 или 5222 и доменным именем, указывающим на IP-адрес сервера. Подробная документация и исходный код опубликованы на GitHub.

Как подключиться к прокси-серверу на устройстве Android

  • Убедитесь, что у вас новейшая версия WhatsApp.
  • На вкладке Беседы коснитесь значка больше опций, который выглядит как три точки, и перейдите в Настройки.
  • Откройте Память и данные и перейдите в Прокси.
  • Включите функцию Использовать прокси.
  • Коснитесь Настройка прокси, введите адрес прокси-сервера и нажмите Сохранить.
  • При подключении к прокси-серверу появится соответствующая метка.

Как подключиться к прокси-серверу на устройстве iPhone

  • Убедитесь, что у вас новейшая версия WhatsApp.
  • Зайдите в Параметры WhatsApp.
  • Коснитесь Хранилище и данные и перейдите в Прокси.
  • Коснитесь Использовать прокси и ведите адрес прокси-сервера в соответствующем поле. Нажмите Сохранить для подключения.
  • После подключения к прокси-серверу появится соответствующая метка.

Если после подключения вам не удается отправлять или получать сообщения, сервер, к которому вы пытались подключиться, может быть заблокирован. Удалите существующий и введите новый адрес прокси-сервера и попробуйте снова подключиться.

Ранее OBOZREVATEL рассказывает о популярных мессенджерах, которые могут работать без интернета и мобильной сети.