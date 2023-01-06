WhatsApp научили работать на телефоне без интернета: как подключить

Разработчики WhatsApp добавили в популярный мессенджер функцию, которая позволит пользователям отправлять сообщения даже без интернета. Такое нововведение может быть полезным украинцам в случае масштабного блекаута, вызванного ракетными обстрелами российских террористов.

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OBOZREVATEL рассказывает, как работает эта функция и как самостоятельно настроить ее в WhatsApp.

WhatsApp без интернета

Мессенджер WhatsApp, использующийся почти 2 миллиардами людей по всему миру, выпустил функцию, позволяющую отправлять и получать сообщения даже тогда, когда интернет не работает. Эта функция называется "Поддержка прокси-серверов для WhatsApp" и может быть использована для подключения через серверы, созданные волонтерами и организациями по всему миру, которые помогают людям свободно общаться.

В компании отметили, что, несмотря на то, что эта функция позволит пользователям общаться без каких-либо ограничений, сообщения останутся защищенными, поскольку все еще будет действовать сквозное шифрование.

Как настроить и подключить прокси-сервер WhatsApp

Прокси можно настроить с помощью сервера с доступными портами 80, 443 или 5222 и доменным именем, указывающим на IP-адрес сервера. Подробная документация и исходный код опубликованы на GitHub.

Как подключиться к прокси-серверу на устройстве Android

Убедитесь, что у вас новейшая версия WhatsApp.

На вкладке Беседы коснитесь значка больше опций, который выглядит как три точки, и перейдите в Настройки .

коснитесь значка больше опций, который выглядит как три точки, и перейдите в . Откройте Память и данные и перейдите в Прокси .

и перейдите в . Включите функцию Использовать прокси .

. Коснитесь Настройка прокси , введите адрес прокси-сервера и нажмите Сохранить .

, введите адрес прокси-сервера и нажмите . При подключении к прокси-серверу появится соответствующая метка.

Как подключиться к прокси-серверу на устройстве iPhone

Убедитесь, что у вас новейшая версия WhatsApp.

Зайдите в Параметры WhatsApp.

WhatsApp. Коснитесь Хранилище и данные и перейдите в Прокси .

и перейдите в . Коснитесь Использовать прокси и ведите адрес прокси-сервера в соответствующем поле. Нажмите Сохранить для подключения.

и ведите адрес прокси-сервера в соответствующем поле. Нажмите для подключения. После подключения к прокси-серверу появится соответствующая метка.

Если после подключения вам не удается отправлять или получать сообщения, сервер, к которому вы пытались подключиться, может быть заблокирован. Удалите существующий и введите новый адрес прокси-сервера и попробуйте снова подключиться.

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