WhatsApp научили работать на телефоне без интернета: как подключить
Разработчики WhatsApp добавили в популярный мессенджер функцию, которая позволит пользователям отправлять сообщения даже без интернета. Такое нововведение может быть полезным украинцам в случае масштабного блекаута, вызванного ракетными обстрелами российских террористов.
OBOZREVATEL рассказывает, как работает эта функция и как самостоятельно настроить ее в WhatsApp.
WhatsApp без интернета
Мессенджер WhatsApp, использующийся почти 2 миллиардами людей по всему миру, выпустил функцию, позволяющую отправлять и получать сообщения даже тогда, когда интернет не работает. Эта функция называется "Поддержка прокси-серверов для WhatsApp" и может быть использована для подключения через серверы, созданные волонтерами и организациями по всему миру, которые помогают людям свободно общаться.
В компании отметили, что, несмотря на то, что эта функция позволит пользователям общаться без каких-либо ограничений, сообщения останутся защищенными, поскольку все еще будет действовать сквозное шифрование.
Как настроить и подключить прокси-сервер WhatsApp
Прокси можно настроить с помощью сервера с доступными портами 80, 443 или 5222 и доменным именем, указывающим на IP-адрес сервера. Подробная документация и исходный код опубликованы на GitHub.
Как подключиться к прокси-серверу на устройстве Android
- Убедитесь, что у вас новейшая версия WhatsApp.
- На вкладке Беседы коснитесь значка больше опций, который выглядит как три точки, и перейдите в Настройки.
- Откройте Память и данные и перейдите в Прокси.
- Включите функцию Использовать прокси.
- Коснитесь Настройка прокси, введите адрес прокси-сервера и нажмите Сохранить.
- При подключении к прокси-серверу появится соответствующая метка.
Как подключиться к прокси-серверу на устройстве iPhone
- Убедитесь, что у вас новейшая версия WhatsApp.
- Зайдите в Параметры WhatsApp.
- Коснитесь Хранилище и данные и перейдите в Прокси.
- Коснитесь Использовать прокси и ведите адрес прокси-сервера в соответствующем поле. Нажмите Сохранить для подключения.
- После подключения к прокси-серверу появится соответствующая метка.
Если после подключения вам не удается отправлять или получать сообщения, сервер, к которому вы пытались подключиться, может быть заблокирован. Удалите существующий и введите новый адрес прокси-сервера и попробуйте снова подключиться.
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