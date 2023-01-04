Общайтесь оффлайн: топ мессенджеров, работающих без интернета и мобильной сети

В Украину возвращается морозная погода, которая приведет к увеличению потребления электроэнергии, в то время как российские террористы готовят новые ракетные обстрелы критической инфраструктуры страны. Это все снова вернуло украинцев к разговорам о вероятности блекаута, а также о боязни остаться без связи в случае исчезновения как интернета, так и мобильной сети. Поэтому вновь актуален вопрос о том, как оставаться на связи в критической ситуации.

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OBOZREVATEL рассказывает о лучших оффлайн-мессенджерах, которые помогут оставаться онлайн без интернета и мобильной сети, а также объясняет как работают такие приложения.

Что такое оффлайн-обмен сообщениями и как он работает

Оффлайн-обмен сообщениями – это общение через автономные мессенджеры, не требующие подключения к сети мобильной связи или интернету. Такие мессенджеры используют для работы Bluetooth, Wi-Fi Direct и связь P2P.

Bluetooth

Аналогично передаче файлов через Bluetooth, два устройства могут передавать и сообщения. При таком соединении максимальное расстояние между устройствами может составлять около 100 метров.

Wi-Fi Direct

В отличие от обычного сигнала Wi-Fi, для доступа к которому требуется роутер, Wi-Fi Direct (или прямой Wi-Fi) – это ограниченное соединение, которое образуется исключительно между двумя телефонами. Такое соединение может работать на расстоянии до 60 метров.

Обмен сообщениями P2P

Этот тип соединения позволяет построить целую сеть из смартфонов, по которым будут передаваться сообщения от одного пользователя другому. Этот режим доступен в некоторых приложениях для обмена сообщениями.

Следует заметить, что сообщение, которое пересылается от условного пользователя 1 к пользователю 10, использует находящиеся в сети телефоны 2-9, но текст сообщения видит только отправитель и получатель. Смартфоны других пользователей действуют как усилители или продолжатели сигнала.

Лучшие приложения для обмена сообщениями в режиме оффлайн

Bridgefy (Android, iOS)

Bridgefy – это единственный оффлайн-мессенджер, работающий как для iOS, так и для Android. Он позволяет отправлять зашифрованные сообщения, видео и изображения через Wi-Fi Direct или Bluetooth. Приложение также поддерживает P2P-режим. Bridgefy бесплатный, но содержит рекламу.

Это было основное приложение для обмена сообщениями, которое использовалось протестующими в Гонконге во избежание интернет-цензуры, введенной Китаем.

Briar (Android)

Briar – еще одна бесплатная служба обмена оффлайн-сообщениями, которую также можно использовать для отправки изображений и видео. Приложение доступно только для пользователей Android.

Доступно общение как один на один так и в групповом чаите. Есть блоги и форумы, к которым можно присоединиться. В Briar используется сквозное шифрование, поэтому данные хранятся только на локальном устройстве. Приложение также не позволяет делать скриншот экрана, чтобы уберечь пользователей от частных разговоров.

Signal Offline Messenger (Android)

Это приложение не имеет никакого отношения к мессенджеру Signal, так что не стоит их путать. Оно работает с использованием сети WiFi Direct и позволяет поддерживать связь на расстоянии до 100 метров. Доступны приватные и групповые чаты, через которые можно отправлять текстовые, аудио, фото и даже видеосообщения. Signal Offline Messenger доступен только для пользователей Android.

Bluetooth Chat (Android)

Приложение Bluetooth Chat использует Bluetooth только для передачи сообщений с одного устройства на другое и может работать на расстоянии до 100 метров. В нем также используется сквозное шифрование, которое делает ваше общение безопасным. Минус приложения в том, что оно доступно только для пользователей Android, и нет опций для видео- или голосовых звонков.

Еще одна проблема, приложение не имеет адресной книги как таковой, так что после разъединения вам снова нужно будет отправить запрос пользователю, с которым вы уже общались.

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