Выбросите списки: вот как ваш смартфон может помочь избавиться от забывчивости

Многие из нас оказывались в нелепой ситуации, когда возвращались домой из магазина, приобретя все продукты, кроме того единственного, ради которого и начался поход в магазин. Казалось бы, здесь на помощь должны прийти старые добрые списки, написанные на куске бумаги от руки или в заметках на смартфоне: но, по традиции, список будет обязательно забыт дома, или же потеряется в каком-то кармане, а взяв в руки смартфон, вы, скорее всего, полезете в соцсети, а не в заметки.

Видео дня

Казалось бы, ситуация тупиковая. Но есть технический лайфхак для пользователей смартфонов на Android и iPhone, который все меняет. OBOZREVATEL рассказывает, как настроить напоминание, которое сработает именно тогда, когда вы войдете в супермаркет.

Как настроить на iPhone напоминание с геопозицией

Для того чтобы сделать на iPhone напоминание с привязкой к тому или иному месту, вам нужно открыть приложение Напоминания и создать новое напоминание, в котором вам нужно записать то, что вы не хотите забыть. Это может быть список продуктов или напоминание о том, что вам нужно позвонить родным или на работу и тому подобное.

После этого коснитесь кнопки геопозиция, которая имеет вид стрелочки. Вам предложат напоминание, которое сработает при посадке/высадке из авто (если у вас есть автомобиль, спаренный с телефоном) или пункт под названием Собственное. Выбирайте второй вариант и в строке адреса просто начните писать название магазина или места, в котором вам нужно, чтобы сработало напоминание.

Когда вы начнете набирать название магазина/заведения/места, система предложит вам список с адресами, поэтому вам просто нужно будет выбрать необходимую точку.

Для того, чтобы напоминание сработало, необходимо включить Службы геолокации, если они у вас отключены. Для этого перейдите в Настройки, затем выберите Конфиденциальность и перейдите в Службы геолокации и включите их.

Как установить напоминание с привязкой к локации на Android

Пользователи смартфонов на Android могут установить аналогичные напоминания через Google Заметки.

Выделите приложение и создайте новую заметку. После того, как вы напишете текст, нажмите символ колокольчика в верхнем правом углу. В новом подменю вы увидите возможность создать заметку с привязкой ко времени или к вашему дому или месту работы. Последний пункт – Выберите место – позволит вам самостоятельно установить локацию, в которой сработает напоминание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отключить фоновые программы и их обновление на Android и iPhone.