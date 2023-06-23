Вы заряжаете iPhone неправильно: из-за каких ошибок приходится тратить больше времени

Часто телефоны разряжаются в ненужный момент, а зарядного устройства с собой может и не быть. Неправильная зарядка iPhone снизит исправность батареи.

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Чтобы аккумулятор держал заряд больше времени, необходимо следовать некоторым советам. Поэтому OBOZREVATEL собрал их для вас.

Не заряжайте телефон до 100%. Согласно исследованиям, полностью заряженная батарея будет быстрее разряжаться. Хотя точных данных, к какому проценту должен быть заряжен телефон, нет, но после отметки 80% лучше отсоединять устройство. Потому что высший заряд требует высокого напряжения и аккумулятор терпит наибольший ущерб.

Не используйте быстрые зарядные устройства. Такие "турбо" зарядки приносят больше вреда телефону. Из-за быстрой зарядки увеличивается количество Вт, что соответственно повышает напряжение. Батарея телефона нагревается и прослужит меньше.

Также ни в коем случае не оставляйте iPhone подключенным к зарядке на ночь и не пользуйтесь им.

Держите телефон в прохладном месте. Это улучшит общую функциональность и долговечность устройства. Когда гаджет заряжается, снимите с него чехол и откройте окно на проветривание. Также не кладите iPhone под подушку на ночь или на горячую поверхность.

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