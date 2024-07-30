Военные провели тест-драйв украинского бомбера STING Mad Max

Удобный, как Mavic, но более функциональный – военные одного из подразделений после тестовых полетов одобрительно оценили украинский бомбер Mad Max. Такое испытание пользователями-практиками состоялось во время визита защитников в команду инженеров, созданную предпринимателем и волонтером Юрием Голиком для развития отечественного производства беспилотников.

Видео дня

Отзывы военных являются важным фактором создания и усовершенствования существующих дронов. Как целевая аудитория, они своими рекомендациями и запросами часто задают вектор модернизации БПЛА. Другая причина совместных тестов – еще в тылу убедиться, что модель удобна, эффективна и не подведет во время выполнения боевых миссий на фронте.

"В управлении как Mavic. Только этот еще может нести три кг БК и может летать под РЭБами", – так отозвался боевой пилот после того, как опробовал возможности Mad Max.

Именно неуязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы является визитной карточкой всей линейки STING, в которую входят также камикадзе, ретранслятор и дрон-разведчик. Mad Max имеет все необходимые доказательства, документы и результаты государственных испытаний. Дополнительно разработчики "подожгли" над летным функционалом и механизмом сброса, что сделало бомбер в 2,5 раза точнее в доставке взрывных посылок врагу.

"Для нас оценка наших военных – это самый важный критерий. Потому что это люди, для которых мы эту технику производим. Сегодняшней оценкой можем гордиться", – подчеркнул Юрий Голик.