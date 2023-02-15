Влияет ли длина кабеля на скорость зарядки смартфона: неожиданный ответ

Часто случается, что зарядить смартфон нужно быстро. И возникает вопрос – влияет ли длина зарядного кабеля на скорость самого процесса? В сети до сих пор идут споры на этот счет.

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По словам экспертов, длина кабеля действительно имеет значение. Какой кабель лучше выбрать для быстрой зарядки, читайте в материале OBOZREVATEL.

Хотя длина зарядного устройства играет определенную роль, покупать самый короткий кабель не стоит.

В некоторых случаях длина кабеля действительно играет роль. Большая длина кабеля создает более высокое сопротивление, как следствие – меньшее напряжение. Специалисты считают, что чем дольше кабель – тем больше времени уйдет на цикл полной зарядки.

Но иногда действительно есть необходимость выбрать удлиненный кабель, например если розетка далеко, а смартфон надо постоянно держать рядом. Возможно, в таких случаях лучше купить удлинитель, а не длинный кабель.

Вариант "короткий кабель – быстрая зарядка" тоже не всегда срабатывает. Многие забывают, что ограничение напряжения может иметь смартфон или аккумулятор, поэтому это не даст желаемого эффекта. Кабель питания сам по себе не может улучшить уровень зарядки. Эксперты советуют использовать то USB-устройство, которое прилагалось к комплекту телефона.

Также следует обратить внимание на толщину кабеля. Большую пропускную способность будет иметь кабель с большим диаметром, но смотреть нужно на калибр внутреннего плетения.

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