В Украину официально привезли первую партию iPhone 13. Фото

В Украину официально доставили первую партию смартфонов Iphone 13 компании Apple. Всего она насчитывает 8 тысяч аппаратов.

Об этом сообщается на странице Государственной таможенной службы Украины в Facebook. Смартфоны прибыли 9 октября самолетом в аэропорт "Борисполь" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Заявленная стоимость гаджетов составляет 7,5 миллионов долларов. Таможенники уже начали оформлять поступивший товар.

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Заместитель главы ведомства Сергей Звягинцев пообещал, что смартфоны будут оформлены как можно скорее.

В то же время в ведомстве напомнили, что за последние две недели таможенники обнаружили множество незаконных попыток ввоза новых устройств Apple на 2,2 миллиона гривен.

Напомним, что 14 сентября состоялась презентация iPhone 13, а также планшетов, смарт-часов и других продуктов компании.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что новые смартфоны от Apple в Украине будут стоить от 28 до 44 тысяч гривен.