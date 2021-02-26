В Украине будут собирать легендарные американские военные вертолеты

Государственный концерн Укроборонпром будет выпускать вертолеты класса Bell UH-1 Iroquois на Одесском авиационном заводе. Первый образец планируют изготовить летом 2021 года – к 30-й годовщине Независимости Украины.

Организация производства находится на финальном этапе. Об этом заявил генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев, сообщили на сайте концерна.

Финансирование для этого проекта предоставляют инвесторы. При этом приоритетом для Одесского авиационного завода остается обеспечение потребностей Министерства обороны Украины. Оно является главным заказчиком вооружения и военной техники.

"Чтобы увеличить объемы производства на предприятии, мы планируем создать специализированную школу для обучения новых авиаконструкторов. Подобный филиал может появиться на базе Одесского политехнического университета", – рассказал Гусев.

Bell UH-1 Iroquois – это американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron. Он является самой известной и массово производимой машиной в истории вертолетостроения. Серийно такие вертолеты производятся с 1960 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, летчики Вооруженных сил Украины получили отремонтированный и модернизированный учебно-тренировочный самолет Л-39М1. Его защитникам передал Одесский авиационный завод.