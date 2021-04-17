В Twitter произошел массовый сбой по всему миру

В субботу, 17 апреля, произошел сбой в работе Twitter. Люди по всему миру жаловались на невозможность воспользоваться десктопной версией соцсети.

В официальном аккаунте Twitter появилось сообщение о том, что у некоторых пользователей могут возникать проблемы с загрузкой твитов.

"Мы работаем над решением проблемы", – отметили представители соцсети.

Согласно данным сайта Down Detector, основное количество жалоб было зафиксировано около 3:00. Спустя время в работе соцсети снова возникли проблемы, это началось около 15:00 – 16:00.

Проблемы с Twitter наблюдались у жителей многих стран Европы, США и в некоторых регионах России.

Чаще всего пользователи жаловались на работу веб-версии Twitter и проблемы со входом в аккаунт, реже – на работу приложения на iPhone или iPad.

Как сообщал OBOZREVATEL, в работе Facebook, Instagram и WhatsApp ночью 9 апреля произошел масштабный сбой в Украине и ряде других стран.

Также 17 марта у нескольких сервисов Google в разных странах произошел сбой, в результате которого они какое-то время не работали. Речь идет об электронной почте, YouTube и поиске.