В США провели успешные испытания первого летающего мотоцикла со скоростью более 480 км в час. Фото и видео

Производители первого летающего мотоцикла, который может разгоняться до 480 километров в час, завершили летные испытания своего первого прототипа и готовы принимать предварительные заказы.

Речь идет об Speeder от компании Jetpack Aviation. Это реактивный самолет с вертикальным взлетом и посадкой, пишет Daily Mail. Он может использоваться как прогулочное судно и транспортное средство, хорошо подходит для медицинских бригад, пожарных и спасательных операций (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Прототип P1 компании имеет алюминиевое шасси. Во время недавних летных испытаний в Южной Калифорнии (США) он прошел несколько тестов, которые продемонстрировали способность Speeder взлетать, набирать высоту, зависать и выполнять медленные переходы в полет вперед.

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Speeder может достигать высоты до 450 метров. С грузом на борту мотоцикл мог развивать скорость до 482 километров в час, хотя пилотируемая версия была бы медленнее, чтобы пилот мог безопасно видеть и дышать.

Первоначально стоимость Speeder составляла 380 тысяч долларов (10,3 млн гривен), но, по словам генерального директора Jetpack Aviation Дэвида Мэймана, эта цена, скорее всего, вырастет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, канадская компания Horizon Aircraft представила прототип гибридного летающего автомобиля Cavorite X5. Аппарат имеет большие крылья сзади, и поменьше спереди, что обеспечит высокую подъемную силу при взлете и посадке на короткие полосы.