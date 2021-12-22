В США просят перенести запуск 5G: в Белый дом обратились крупнейшие авиастроители

Крупнейшие в мире производители самолетов Boeing и Airbus призвали Белый дом перенести запуск сетей 5G в США. Компании опасаются, что это будет препятствовать работе авиарейсов.

Об этом пишет CNN. Запустить мобильную связь пятого поколения планировали 5 января 2022 года.

Гендиректоры Boeing и Airbus Americas Дэвид Калхун и Джеффри Книттель попросили о переносе министра транспорта Питера Буттиджича.

Руководители компаний пояснили, что 5G может негативно сказаться на работе радиолокационных высотометров, которые применяют для безопасной посадки при плохой видимости.

Это в свою очередь грозит задержкой сотни тысяч рейсов и изменением маршрутов за год.

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Также Калхун и Книттель подчеркнули, что они разрабатывают план по ограничению мощности сетей пятого поколения возле аэропортов. Они призвали администрацию президента США сотрудничать с ними.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале ноября в Украине дали старт запуску сетей 5G. Заработать они должны не ранее 2022 года.