В США испытали ракету, которая может развивать скорость в 5 раз выше скорости звука

Американское Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA) заявило об успешном испытании своей гиперзвуковой ракеты. Ее скорость в полете в пять раз превысила скорость звука.

Испытания прошли в партнерстве с Военно-воздушными силами США. Они завершились на прошлой неделе, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что разработкой этого образца гиперзвукового оружия занималась корпорация Raytheon Technologies, а двигатель для него создала компания Northrop Grumman. Аппарат назвали аббревиатурой HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept – концепт гиперзвукового воздушно-реактивного оружия).

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"Он сжал входящий воздух, смешанные с углеводородным топливом, и начал зажигать эту смесь воздушного потока, направляя ракету со скоростью, превышающей 5 чисел Маха (то есть в пять раз выше скорости звука. – Ред.), – говорится в материале.

Во время испытаний ракету сбросили с самолета за несколько секунд до того, как заработал ее прямоточный воздушно-реактивный двигатель (сверхзвуковой ПВРД).

По словам разработчиков, HAWC лучше всего работает в богатой кислородом атмосфере, где скорость и маневренность затрудняют своевременное выявление. Она может поражать цели гораздо быстрее, чем дозвуковые ракеты, и имеет значительную кинетическую энергию даже без фугасных взрывных веществ.

"Испытания в свободном полете HAWC были успешной демонстрацией возможностей, которые сделают гиперзвуковые крылатые ракеты высокоэффективным инструментом для наших истребителей", – сказал руководитель программы в отделе тактических технологий DARPA Эндрю Нойдлер.

Он подчеркнул, что цели миссии заключались в следующем: сбор и последовательность выпуска транспортного средства, безопасное отделение от самолета-носителя, зажигание и наддув ракеты-носителя, ее разделение и зажигание двигателя, а также крейсерский полет.

В DARPA, которое отвечает за разработку новых технологий для использования в вооруженных силах США, заверили, что все основные задачи тестирования ракеты был выполнен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее DARPA взялось за разработку космического аппарата с тепловым ядерным ракетным двигателем. Проект, получивший название DRACO, намерены воплотить в жизнь до 2025 года.