В сеть слили миллионы телефонных номеров из Украины и России

В сети произошла крупнейшая утечка номеров телефонов, аудиозаписей голосовых звонков и журналов вызовов пользователей.

Как сообщает компания WizCase, специализирующаяся на компьютерной безопасности, всего обнаружено около двух миллиардов записей суммарным объемом более 800 гигабайт, передает 4pda.

Отмечается, что слив данных связан с компанией Ringostat, что специализируется на отслеживании звонков, аналитике и разработке маркетинговых инструментов для смартфонов. Основными ее рынками предоставления услуг являются Россия и Украина. Так что пользователи в этих странах могут быть в зоне риска.

Всего в сеть слили около 8 миллионов голосовых записей, примерно 13 миллионов телефонных номеров, сотни миллионов журналов вызовов. Также хакеры выложили метаданные, которые включают информацию об исходящих и входящих звонках, времени, IP-адресе получателя звонка, GSM-компании и продолжительности вызова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть слили 20 млн личных данных пользователей бесплатных VPN-cервисов.