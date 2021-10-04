В сентябре 'Киевстар' включил связь 4G в 132 населенных пунктах Украины

Возможность доступа к новым мобильным технологиям появилась еще у 83 тысяч жителей Украины

В сентябре 2021 Киевстар активировал технологию 4G на 75 базовых станциях. В результате еще 83 тысячи жителей Украины в 132 населенных пунктах получили возможность доступа к скоростному мобильному интернету. В частности, это населенные пункты Верхнтй Лужок, Ясеница-Замкова, Хатки (Львовской), Точилово, Новогеоргиевкаа, Топали (Одесской), Шевченково, Кийлов, Сомкова Долина (Киевской обл), Любар, Стрижевка, Иванковці (Житомирской обл).

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Во 2 кв 2021 года Киевстар инвестировал в развитие новых технологий связи около 1,5 млрд грн, что позволило существенно увеличить территорию сети 4G. Благодаря этому количество абонентов, которые воспользовались скоростным мобильным интернетом, увеличилось во 2 кв 2021 на 32,3%. А потребление мегабайтов на одного абонента выросло на 23,6%. На сегодня связью 4G в сети Киевстар пользуется 10,3 миллионов человек.

В сети Киевстар технология LTE активирована почти на 18 тысячах базовых станций. В результате более 89% населения Украины может пользоваться доступом к услугам 4G. Теплеком-оператор продолжает строительство мобильных сетей нового поколения, чтобы до 2022 года доступ к 4G был у 90% населения.

Новые технологии мобильной связи предоставляют людям больше возможностей для бизнеса, образования, получения дистанционных медицинских консультаций, доступ к административным услугам т. д. Чтобы воспользоваться услугой достаточно смартфона, который поддерживает технологию LTE/4G, и SIM-карты (USIM), которую можно бесплатно получить у оператора.