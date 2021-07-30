В работе Telegram произошел масштабный сбой

В пятницу, 30 июля, в работе мобильного мессенджера Telegram произошел сбой. Пользователи сообщали о проблемах, связанные со входом в приложение. Также были сбои при попытке отправить сообщение.

Об этом говорят данные портала Downdetector. Больше всего жалоб поступало с территории Молдовы. Также сбой затронул пользователей из Украины, Польши и РФ.

Отметим, что ранее также произошли крупные сбои в работе Telegram. Так, 24 июня случился массовый сбой, из-за которого люди во многих странах не могли свободно им пользоваться. В частности, проблемы возникали с подключением к сервису и отправлением сообщений.

Видео дня

Ранее 4 мая в мессенджере Telegram произошел массовый сбой в работе. На работу мобильного приложения жаловались пользователи в Украине и РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд постановил заблокировать в Украине ряд известных Telegram-каналов: "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница".