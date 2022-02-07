В работе Telegram произошел масштабный сбой: появились подробности

В понедельник, 7 февраля, в работе популярного мессенджера Telegram произошел массовый сбой. Преимущественно проблемы с работой приложения наблюдаются на территории Европы.

Пользователи начали сообщать о проблемах с работой Telegram около 10:30. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Треть всех обращений о работоспособности приложения касались проблем с отправкой сообщений. Кроме того, люди также отмечают, что не могут войти в приложение.

Стоит отметить, что согласно данным портала, проблемы с работой мессенджера Telegram наблюдаются также и на территории Украины.

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Telegram – это бесплатный кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов.

Напомним, 3 февраля в работе оператора мобильной связи "Киевстар" произошел масштабный сбой. Некоторые абоненты не могли совершать и принимать звонки (сообщалось, что недостаточно средств, даже если деньги есть). Мобильное приложение несколько часов не работало.