В "Киевстар" произошел мощный сбой: связь не стабильна, приложение и сайт не работают

В четверг, 3 февраля, в работе оператора мобильной связи "Киевстар" произошел масштабный сбой. Некоторые абоненты не могут совершать и принимать звонки (сообщается, что недостаточно средств, даже если деньги есть). Сайт и мобильное приложение также не работают. В "Киевстар" уже прокомментировали ситуацию.

"У части абонентов действительно возникли временные сложности. Это касается только предоплаченных тарифных планов. У тех, у кого контрактная связь, нет проблем. Мы уже выяснили причины и занимаемся решением проблемы. Это займет минуты или часы. Абонентам, которые столкнулись с проблемой, будет начислена компенсация", – сообщили в пресс-службе "Киевстар" для OBOZREVATEL.

Кроме того, у абонентов недоступны функции проверки счета с помощью коротких номеров *110# и *111#. Невозможно связаться с оператором. При этом у тех, кто пользуется контрактными тарифами, проблемы со звонками не возникли.

Видео дня

При попытке открыть сайт выбивает "Ошибка 502". На странице "Киевстар" в Facebook клиенты пишут о сбоях.

На данный момент известно:

связь пропала только у части абонентов (все они на предоплаченных тарифах);

проблему выявили и уже решают (восстановление займет не более нескольких часов);

компенсацию клиентам, которые не смогли пользоваться связью, начислят автоматически. Ее размер не называют.

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