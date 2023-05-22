В работе Instagram произошел масштабный сбой: первые подробности

В ночь на понедельник, 22 мая, в популярной социальной сети Instagram произошел масштабный сбой. О проблемах в работе приложения сообщали пользователи по всему миру.

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Согласно информации сайта Down Detector, который отслеживает сбои в работе вебсайтов, было получено более 130 тысяч запросов о проблемах в работе соцсети только за один час.

Что именно стало причиной неисправности пока официальных данных нет. Пользователи сообщают, что не работает ни мобильная, ни веб-версия Instagram.

В частности не обновляется лента с фотографиями и инста-сторис, не работает поиск, а на личных страницах исчезла вся информация и фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, в социальной сети Instagram, принадлежащей корпорации Meta (США), под блокировку попал хештег #russiaisaterroriststate. Его используют под публикациями о военных преступлениях российских оккупантов, унесших жизни десятков украинцев.

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