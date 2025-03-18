В Киеве открыли представительство украинского лидера по производству дронов и БПЛА

13 марта в Киеве состоялось официальное открытие представительства компании "Украинские авиационно-космические технологии" – украинского лидера по производству дронов и БПЛА.

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Событие посетили: Юлия Тимошенко – народный депутат Украины, лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде, Валерий Дубиль – народный депутат Украины, председатель комитета Здоровья нации при Верховной Раде, Вита Присяжнюк – соучредитель Благотворительного Фонда молодежной инициативы "Надия", Юрий Ехануров – экс-премьер-министр – министр Украины, а ныне руководитель Научно-исследовательского института передовых оборонных технологий Киевского политехнического института имени Сикорского, Александр Пивненко – бригадный генерал, командующий Национальной гвардией Украины, Юлия Павлюк – руководитель Центрального регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Алексей Гончаренко – народный депутат Украины, Андрей Лебеденко – заместитель главнокомандующего ВСУ, Илья Евлаш – начальник отдела внедрения современных информационных технологий и сервисов Управление развития автоматизации ВСУ, а также украинские военные и волонтеры.

Основатель "УкрАвиаКосТех" Владлен Никитин поблагодарил гостей за то, что нашли возможность посетить мероприятие, несмотря на такое сложное и тяжелое время для каждого:

"Когда в начале полномасштабного вторжения я самостоятельно делал дроны в окопах, то даже не мог представить, что через два с половиной года буду открывать представительство компании в столице, что мы будем производить ежемесячно около 50 тысяч сверхмощных БПЛА и РЭБ-систем.

"УкрАвиаКостех" – это компания, которая работает не ради прибыли, а ради победы! Наша цель – полное обеспечение украинских военных дронами и РЭБ- системами. Наша цель – производить по 3000 дронов в день. Мне очень приятно, что сегодня здесь присутствуют люди, которые разделяют наши ценности. Вместе мы – сила. Двери нашего представительства всегда открыты для каждого, кто готов совместно строить мирное и счастливое будущее Украины."

В шоу-руме были представлены дроны и РЭБ-системы производства "УкрАвиаКостех", Владлен Никитин лично познакомил каждого гостя с оборонными разработками компании.

Справка:

Компания "УкрАвиаКосТех" – украинский лидер в сфере производства БПЛА и РЭБ-систем.

За два с половиной года на рынке оборонной промышленности "УкрАвиаКосТех" изготовили более 1 500 000 дронов, 9000 единиц БПЛА, 6000 единиц РЭБ-систем, 2 000 000 рам для FPV-дронов.

Производство находится в Одессе. Мы разработали уже 42 модели сверхсовременных FPV-дронов, в том числе и самые эффективные дроны на оптоволокне и дроны, работающие на базе ИИ;

Также мы имеем в производстве 7 мощных РЭБ-систем, среди которых РЭБ "Апостол" с иммерсионной системой охлаждения, которая имеет защиту от перегрева и способна работать более 20 часов в тяжелых боевых условиях.

В настоящее время наше предприятие уже разработало и тестирует РЭБ-систему, которая может противодействовать вражеским оптоволоконным дронам.