В Instagram произошел глобальный сбой

Вечером 20 октября пользователи популярной социальной сети Instagram столкнулись с неполадками и отказом в доступе при входе. Больше всего эта проблема затронула абонентов в США, Германии, Мексики, Великобритании, а также есть жалобы и из Украины.

Об этом сообщили в Downdetector. Технические инженеры Instagram вовлечены в исправление возникших неисправностей.

Как отметили в сервисе, пользователи жалуются на невозможность загрузить фото и видео на основной странице аккаунта, а также загрузить медиафайлы Stories. У некоторых отсутствует возможность зайти в социальную сеть или не подгружается лента.

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Администрация социальной сети призывает всех, у кого возникли подобные проблемы или обнаружены другие, указать это на сайте, нажав кнопку "У меня проблема с Instagram".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, крупнейший сбой в работе социальной сети Facebook, который произошел в начале октября, нанес колоссальный удар по состоянию ее основателя Марка Цукерберга.