В Германии презентовали мотоцикл, который может быть использован для исследования Луны. Фото

Obozrevatel
Obozrevatel
Технологии
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В Германии презентовали мотоцикл, который может быть использован для исследования Луны. Фото

В Германии презентовали концепт мотоцикла, который может быть использован для исследования Луны. Прототип получил название Hookie Tardigrade.

Решил создать двухколесное транспортное средство для путешествия к спутнику Земли немецкий конструктор Нико фон Хуки. Инженер воплотил в реальность художественный рисунок такого мотоцикла, увиденный в интернете, сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскрольте страницу до конца).

Tardigrade построен из сверхлегких материалов и весит 134 килограмма. Он оснащен сменными шинами, установленными на алюминиевую раму, которая позволит экипажу преодолевать любое препятствие. Мотоцикл работает на электричестве. Заряда батареи должно хватить на 110 километров. Мотоцикл может развивать скорость до 15 километров в час.

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Отмечается, что двухколесное лунное транспортное средство может быть легко разобрано в случае необходимости для сохранения пространства.

Примечательно, что электробайк назвали Hookie Tardigrade в честь тихоходок - микроорганизмов, которые отличаются исключительной живучестью.

Tardigrade представлен в американском автомобильном музее Петерсена в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Концепт разработал немецкий конструктор Нико фон Хуки.
Tardigrade оснащен сменными шинами, установленными на алюминиевую раму.
Прототип может развивать скорость до 15 километров в час.
Tardigrade построили с сверхлегких материалов. Его вес - 134 килограммов.
Электробайк назвали Tardigrade в честь микроорганизмов, которые отличаются исключительной живучестью.

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