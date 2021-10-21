В Германии презентовали мотоцикл, который может быть использован для исследования Луны. Фото

В Германии презентовали концепт мотоцикла, который может быть использован для исследования Луны. Прототип получил название Hookie Tardigrade.

Решил создать двухколесное транспортное средство для путешествия к спутнику Земли немецкий конструктор Нико фон Хуки. Инженер воплотил в реальность художественный рисунок такого мотоцикла, увиденный в интернете, сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскрольте страницу до конца).

Tardigrade построен из сверхлегких материалов и весит 134 килограмма. Он оснащен сменными шинами, установленными на алюминиевую раму, которая позволит экипажу преодолевать любое препятствие. Мотоцикл работает на электричестве. Заряда батареи должно хватить на 110 километров. Мотоцикл может развивать скорость до 15 километров в час.

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Отмечается, что двухколесное лунное транспортное средство может быть легко разобрано в случае необходимости для сохранения пространства.

Примечательно, что электробайк назвали Hookie Tardigrade в честь тихоходок - микроорганизмов, которые отличаются исключительной живучестью.

Tardigrade представлен в американском автомобильном музее Петерсена в Лос-Анджелесе, Калифорния.

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