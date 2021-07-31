В Евросоюзе оштрафовали Amazon на рекордную сумму: в чем обвиняют компанию

Управление по защите данных Люксембурга (CNPD) оштрафовало компанию Amazon почти один миллиард долларов за несоблюдение правил конфиденциальности ЕС. Это самый большой штраф за трехлетнюю историю действия соответствующего закона.

Об этом сообщило CNN. Отмечается, что комиссия вынесла это решение 16 июля, утверждая, что Amazon занимается обработкой персональных данных, нарушая регламент Евросоюза по их защите – не спрашивая согласия пользователей. За это на компанию наложили рекордный штраф в размере 746 млн евро (примерно 887 млн долларов).

Гигант онлайн-торговли считает это решение необоснованным и намерен обжаловать его.

"Решение о том, как мы показываем клиентам соответствующую рекламу, основывается на субъективных и непроверенных толкованиях европейского законодательства о конфиденциальности, и предлагаемый штраф совершенно не пропорционален даже такому толкованию", — заявили в компании.

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Штраф был наложен регуляторами данных в Люксембурге, где Amazon имеет свою европейскую штаб-квартиру.

Представитель люксембургского центра CNPD отказался от комментариев, ссылаясь на продолжительность судебного процесса.

Как сообщал OBOZREVATEL, миллиардер Джефф Безос покидает пост гендиректора основанной им компании Amazon. На сегодня он является самым богатым человеком в мире.

В августе 2020 состояния Джефф Безос достигли нового рекорда, ненадолго превысив отметку в $ 200 млрд. Это предельная сумма состояния, достигнута через доход, а не наследству.