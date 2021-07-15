Украинский БПЛА PD-2 с вертикальным взлетом и посадкой представили на выставке в Греции. Фото

На Международной оборонной выставке DEFEA 2021 в Греции показали новое поколение модульного беспилотного летательного аппарата People's Drone (PD-2) с вертикальным взлетом и посадкой. Его разработала украинская компания Ukrspecsystems.

При производстве многоцелевого БПЛА команда ставила цель – создать эффективное и универсальное устройство, которое может работать в любых, в том числе погодных условиях, расходные материалы и запчасти для него должны быть доступны по всему миру, а конфигурация системы изменена в считанные минуты. Об этом сообщает портал Army Recognition.

Отмечается, что планер PD-2 может быть легко сконфигурирован как беспилотник с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) или как обычный самолет с неподвижным крылом и шасси, а также без него. Это можно сделать в любых условиях в течение 15 минут. Без инструментов возможно изменить способы взлета и посадки, размах крыльев, выносливость, взлетную массу, вес полезной нагрузки.

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БПЛА PD-2 оснащен четырехтактным карбюраторным бензиновым двигателем и может развивать максимальную скорость полета 140 км/ч. Максимальная взлетная масса составляет 55 кг, а автономность работы – 8 часов.

Модульная конструкция и гибкость планера позволяют изменять его полезную нагрузку на ходу, зависимо от задач миссии. PD-2 может доставлять грузы: сбрасывать через модули фюзеляжа/крыла или садить дрон для погрузки/разгрузки и дальнейшего взлета. Доставка груза может осуществляться по команде или в заранее определенный момент.

В Ukrspecsystems уточнили, что стандартная конфигурация связи БПЛА содержит наземную станцию управления прямой видимостью, использующую радиосвязь. Планер имеет две линии передачи данных (основная, используемая для обмена видео и телеметрией в пределах 200+ км, и резервная, только для телеметрии), с функцией автоматического переключения между ними в случае GNSS или потери сигнала и шифрованием AES-256.

Тогда как на наземной станции управления есть два портативных компьютера для легкой интеграции в любое место (грузовик, контейнер и т. д.). Если рельеф плоский и открытый, достаточно использовать БПЛА, а как только миссия столкнется с труднопроходимой местностью, на помощь приходит моторизованная мачта.

Наземная станция управления автоматически включает скачкообразную перестройку частоты в случае потери сигнала GNSS. Также у аппарата существует продвинутое программное обеспечение, которое обеспечивает безупречную работу всех этих функций на ходу без вмешательства человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, ударный БПЛА Akinci (Турция) с двигателем украинского производства недавно взял рекордную высоту в 11 594 метра. Это стало самым высоким показателем для беспилотников компании Bayraktar.