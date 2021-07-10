Ударный турецкий беспилотник с украинским двигателем взял рекордную высоту. Уникальное видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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Ударный турецкий беспилотник с украинским двигателем взял рекордную высоту. Уникальное видео

Турецкий ударный беспилотник Akinci, на который установлен двигатель украинского производства, смог взять высоту в 11 594 метров. Это является рекордным показателем для БПЛА компании Bayraktar.

Во время испытаний аппарат провел в полете 25 часов и 46 минут, преодолев расстояние в 7 507 км, сообщает пресс-служба производителя. Также было опубликовано видео полета беспилотника (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Полет Akinci.
Видео дня

Впервые Akinci представили в Стамбуле в сентябре 2019 года. Аппарат относится к типу тяжелых БПЛА и способен проводить разведку, а также наносить удары по наземным целям при помощи ракет и бомб.

Проект является совместной разработкой Турции и Украины, для чего было создано предприятие Black Sea Shield.

Akinci установил рекорд по высоте.

На беспилотник установлены украинские авиационные двигатели АІ450Т, произведенные "Ивченко-Прогресс".

Когда все испытания завершатся, Akinci может заменить ударные аппараты Bayraktar TB2. Последние состоят на вооружении турецкой армии.

Вид через камеру беспилотника.
Вид через камеру беспилотника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина закупила партию БПЛА Bayraktar TB2. Один из них в апреле совершил первый вылет в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

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