Ударный турецкий беспилотник с украинским двигателем взял рекордную высоту. Уникальное видео

Турецкий ударный беспилотник Akinci, на который установлен двигатель украинского производства, смог взять высоту в 11 594 метров. Это является рекордным показателем для БПЛА компании Bayraktar.

Во время испытаний аппарат провел в полете 25 часов и 46 минут, преодолев расстояние в 7 507 км, сообщает пресс-служба производителя. Также было опубликовано видео полета беспилотника (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Впервые Akinci представили в Стамбуле в сентябре 2019 года. Аппарат относится к типу тяжелых БПЛА и способен проводить разведку, а также наносить удары по наземным целям при помощи ракет и бомб.

Проект является совместной разработкой Турции и Украины, для чего было создано предприятие Black Sea Shield.

На беспилотник установлены украинские авиационные двигатели АІ450Т, произведенные "Ивченко-Прогресс".

Когда все испытания завершатся, Akinci может заменить ударные аппараты Bayraktar TB2. Последние состоят на вооружении турецкой армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина закупила партию БПЛА Bayraktar TB2. Один из них в апреле совершил первый вылет в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.