Украинские айтишники создали сайт Stand For Ukraine для помощи ВСУ и украинцам из любого уголка мира

Мария Шевчук
Технологии
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Украинские айтишники создали сайт Stand For Ukraine для помощи ВСУ и украинцам из любого уголка мира
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Украинские ІТ-специалисты создали сайт Stand For Ukraine, с помощью которого в любой точке мира можно помочь украинским военным и гуманитарным организациям.

На главной странице размещен список проверенных надежных организаций с описанием статей, на которые они собирают деньги.

"Поддержать Украину в условиях российской военной агрессии. Сделайте пожертвования на проверенные проекты в помощь Вооруженным Силам Украины или гуманитарным благотворительным организациям. Информируйте общественность, поделившись нашими новостями", — говорится на главной странице ресурса.

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Stand For Ukraine – агрегатор надежных организаций, помогающих бороться с российским вторжением и преодолевать его последствия.

Цели ресурса:

  • помочь украинским военным оружием, боеприпасами.

  • помочь ветеранам и жертвам войны

  • приютить и накормить беженцев

  • помочь детям, пожилым и другим уязвимым группам

  • поддержать независимую прессу.

Информацией на сайте можно поделиться в фейсбуке и твиттере и в один клик.

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