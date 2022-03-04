Украинские айтишники создали сайт Stand For Ukraine для помощи ВСУ и украинцам из любого уголка мира

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Украинские ІТ-специалисты создали сайт Stand For Ukraine, с помощью которого в любой точке мира можно помочь украинским военным и гуманитарным организациям.

На главной странице размещен список проверенных надежных организаций с описанием статей, на которые они собирают деньги.

"Поддержать Украину в условиях российской военной агрессии. Сделайте пожертвования на проверенные проекты в помощь Вооруженным Силам Украины или гуманитарным благотворительным организациям. Информируйте общественность, поделившись нашими новостями", — говорится на главной странице ресурса.

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Stand For Ukraine – агрегатор надежных организаций, помогающих бороться с российским вторжением и преодолевать его последствия.

Цели ресурса:

помочь украинским военным оружием, боеприпасами.

помочь ветеранам и жертвам войны

приютить и накормить беженцев

помочь детям, пожилым и другим уязвимым группам

поддержать независимую прессу.

Информацией на сайте можно поделиться в фейсбуке и твиттере и в один клик.