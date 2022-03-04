Украинские айтишники создали сайт Stand For Ukraine для помощи ВСУ и украинцам из любого уголка мира
Украинские ІТ-специалисты создали сайт Stand For Ukraine, с помощью которого в любой точке мира можно помочь украинским военным и гуманитарным организациям.
На главной странице размещен список проверенных надежных организаций с описанием статей, на которые они собирают деньги.
"Поддержать Украину в условиях российской военной агрессии. Сделайте пожертвования на проверенные проекты в помощь Вооруженным Силам Украины или гуманитарным благотворительным организациям. Информируйте общественность, поделившись нашими новостями", — говорится на главной странице ресурса.
Stand For Ukraine – агрегатор надежных организаций, помогающих бороться с российским вторжением и преодолевать его последствия.
Цели ресурса:
помочь украинским военным оружием, боеприпасами.
помочь ветеранам и жертвам войны
приютить и накормить беженцев
помочь детям, пожилым и другим уязвимым группам
поддержать независимую прессу.
Информацией на сайте можно поделиться в фейсбуке и твиттере и в один клик.