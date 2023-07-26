Украина опережает врага в разработке инновационных беспилотников: в WP рассказали о роли искусственного интеллекта

Война превратила Украину в своеобразную суперлабораторию изобретений и разработки инновационных беспилотников, привлекая инвестиции от известных бизнесменов, включая эксдиректора Google Эрика Шмидта. Более 200 украинских компаний, занимающихся производством БПЛА, сейчас работают бок о бок с военными подразделениями на передовой над усовершенствованием беспилотников, чтобы улучшить их способность уничтожать врага и шпионить за ним.

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Об этом пишет издание The Washington Post. Отмечается, что все больше украинских компаний по разработке военных дронов внедряют технологии искусственного интеллекта.

Новое программное обеспечение с искусственным интеллектом в беспилотниках учитывает электронные препятствия, которые сейчас часто применяет Россия, стабилизируя беспилотник и удерживая его на заранее выбранных целях. Возможности ИИ помогают БПЛА выполнить свою миссию, даже если его цель движется, что является значительным улучшением по сравнению с имеющимися беспилотниками.

"Это технологическая гонка 24/7. Вызов состоит в том, что каждый продукт в каждой категории должен меняться ежедневно, чтобы получить преимущество", - сказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Федоров отвечает за украинскую программу "Армия дронов", направленную на максимальное использование Украиной разведывательных и ударных беспилотников, чтобы компенсировать значительное преимущество России в воздухе.

В прошлом году программа помогла частным компаниям подготовить более 10 тысяч операторов беспилотников, а в течение следующих шести месяцев планируется подготовить такое же количество операторов.

Также ускорен процесс заключения контрактов на закупку беспилотников между компаниями и Министерством обороны – процесс сократился с двух лет до двух месяцев.

Между тем, Министерство обороны Украины поделилось с компаниями-производителями беспилотников российскими технологиями глушения, что позволило им протестировать свою продукцию против самых современных средств радиоэлектронной борьбы. Такой привилегии нет преимущественное большинство международных компаний-производителей беспилотников.

Производители военных дронов также получают постоянную обратную связь с передовой, что позволяет им немедленно вносить коррективы для уменьшения уязвимостей и повышения эффективности БПЛА.

Федоров отметил, что по оценкам Украины, Россия ежемесячно уничтожает около 1000 украинских беспилотников. Это подталкивает поиск путей увеличения производства БПЛА.

Как отмечает издание, разрабатываемые в Украине типы беспилотников очень разнообразны. Улучшение скорости, дальности полета, грузоподъемности и других возможностей немедленно влияет на поле боя, позволяя Украине уничтожать российскую технику, взрывать посты наблюдения разрушать Крымский мост.

Недорогие БПЛА, которые Украина производит тысячи ежемесячно, могут нести бомбы, но уязвимы к российскому глушению. Однако новая система наведения на цель на основе искусственного интеллекта позволяет БПЛА оставаться сосредоточенными на цели, даже если аппарат теряет связь с человеком-оператором из-за препятствий или присутствия большого физического объекта, например холма. Об этом рассказал Ростислав Оленчин, соучредитель компании Twist Robotics.

"После того, как цель зафиксирована, дрон управляется этой системой", – объяснил Оленчин. Сенсоры беспилотника распознают физические особенности цели и соответственно корректируют траекторию полета.

Бывший исполнительный директор Google Эрик Шмидт, консультировавший Пентагон по технологиям искусственного интеллекта, положительно настроен по отношению к украинскому рынку беспилотников и вместе с другими инвесторами вложил 10 миллионов долларов в украинский акселератор стартапов D3, который инвестирует в беспилотники и другие оборонные технологии.

"Украина постоянно опережает врага в инновациях", – подчеркнул Шмидт.

Эрик Шмидт приветствовал украинские достижения в области беспилотных технологий, включая программное обеспечение для искусственного интеллекта и БПЛА, работающих без GPS-навигации. Он убежден, что дроны в будущем будут играть решающую роль на суше, в воздухе и на море в разминировании полей и формировании "безжалостных роев дронов-камикадзе, оснащенных искусственным интеллектом".

"Будущее войны будут диктовать и вести дроны", – заявил Шмидт.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, Шмидт заинтересован в том, чтобы инвестировать миллионы долларов в Украину для расширения производства беспилотников, отмечает издание.

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