Ученые заявили, что собаки могут различать разные языки: что показало исследование

Cобаки способны распознавать разницу между речью и тарабарщиной и даже различать знакомые и незнакомые языки. C возрастом животных это умение у них только возрастает.

Как рассказал Daily mail со ссылкой на исследование ученых из Университета Этвеша Лоранда (Венгрия), у собак на знакомую и незнакомую речь реагируют разные части мозга. И если знакомый для них язык воспринимается ними слуховой корой, то за восприятие незнакомого языка отвечает вторичная слуховая кора.

Свои выводы ученые сделали на исследовании мозга восемнадцати собак, которым давали слушать отрывки из книг на венгерском и испанском языках, а также тарабарщину на них.

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Один из автороі исследования мексиканка Лаура Куая объяснила, что она несколько лет назад переехала из родной страны в Венгрию по работе. С собой она решила взять свою собаку Кун-кун.

"Раньше я разговаривала с псом только по-испански. Поэтому я была озадачена, заметила ли Кун-кун, что люди в Будапеште говорят на другом языке. Это стало причиной исследования", – рассказала Куая.

Чтобы выяснить, на сколько собаки могут различать языки, специалисты просканировали мозг животных в функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). В это время собакам проигрывали отрывки из детской книги 1943 года "Маленький принц", написанной на венгерском и испанском языках. Также им проигрывали "зашифрованные версии этих отрывков, которые звучат совершенно неестественно, чтобы проверить, обнаруживают ли собаки разницу между речью и не-речью".

Исследователи выяснили, что мозговая активность собак во время прослушивания тарабарщины проявляется по-разному, – не зависимо от того, было ли это сказано на знакомом языке или нет.

"Собачий мозг, как и человеческий мозг, может различать речь и не-речь. Однако механизм этого несколько другой, чем у людей", – сказано в исследовании.

Также команда выяснила, что собаки могут различать знакомый и иностранный языки, а пожилые псы делают это лучше молодых.

"Наши результаты показывают, что во время жизни с людьми собаки улавливают слуховые закономерности языка, с которым они сталкиваются", – сказала Куая.

Она подчеркнула, что это исследование впервые показало, что нечеловеческий мозг может различать два языка.

Ученые предположили, что возможно, навык собак различать языки приобретенный в ходе эволюции, за время совместного проживания людей и собак. Специалисты намерены продолжить исследования.

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