Ученые задумали отправить корабль на Марс при помощи лазера: дорога займет всего 45 дней

Канадские ученые разработали концепцию космического корабля, который отправят в полет с помощью лазера, установленного на Земле. Это позволит долететь на Марс всего за 45 дней.

Результаты работы были опубликованы в журнале Acta Astronautica.Отмечается, что эта революционная идея, созданная по запросу NASA, поможет решить основную проблему колонизации Красной планеты, которая заключается в скорости доставки на Марс людей – сегодня такой полет на ракетах с химическим топливом занимает минимум 115 дней.

По замыслу ученых из Университета Макгилла (Канада), 10-метровые лазерные решетки, установленные на Земле, будут нагревать водородную плазму в корабле, пока не будет получен достаточный объем перегретого газообразного водорода для полета на Марс. Такой метод позволит обеспечить межпланетную тягу без доставки тяжелых баков с топливом в космос.

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С помощью предложенного двигателя можно будет доставлять грузы и самих астронавтов на Красную планету гораздо быстрее, чем на ракетах с химическим топливом.

"Лазерно-тепловой двигатель позволит быстро доставлять в пункт назначения одну тонну полезного груза с помощью лазерной решетки размером с волейбольную площадку", – пояснил ведущий автор исследования из Университета Макгилла Эммануэль Дюплей.

Для обеспечения обратной тяги на Марс также должен быть построен лазерный массив, эквивалентный земному. Пока этого не произойдет, ученые предлагают использовать для аэроторможения атмосферу Марса – так называемый аэрозахват. Это позволит быстро замедлить скорость корабля.

Однако это довольно сложный и рискованный маневр, при котором космический корабль на несколько минут испытывает перегрузку до 8 g (где g — ускорение силы тяжести на поверхности Земли, 9,8 м/с2).

Кроме того, проблемой станут сильные тепловые потоки на корабле из-за трения в атмосфере – современные материалы систем теплозащиты не могут их выдержать.

Если бы удалось устранить эти проблемы, использование атмосферы Марса для замедления корабля позволило оставить на Земле тонны химического топлива, которые традиционные космические корабли используют для замедления.

В настоящее время революционная идея для полетов на Красную планету с помощью лазера находится в стадии концепции. Тем не менее Дюплей считает, что лазерно-тепловая миссия на Марс может начаться через 10 лет после первых полетов человека, то есть примерно в 2040 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск уверен, что к 2030 году космические корабли Starship уже смогут летать на Марс.​

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