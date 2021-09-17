Участники туристической миссии Inspiration4 показали, как проводят время в космосе. Фото

Участники первой туристической космической миссии SpaceX "Inspiration4" поделились снимками, которые сделали со смотровой площадки корабля и показали, как они проводят время. В космосе для них прошел первый день их трехдневного "космического приключения".

Фотографии космических туристов были опубликованы Twitter миссии. Снимки сопроводили подписью о том, что они провели невероятный день и уже совершили 15 витков вокруг Земли (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

В компании SpaceX отметили, что экипаж - здоровый и счастливый.

Известно, что 16 сентября в 3:02 по киевскому времени состоялся запуск на околоземную орбиту первого гражданского экипажа. Вкапсуле Dragon, которая принадлежит компании SpaceX Илона Маска на орбиту отправились четверо "астронавтов-любителей".Они проведут три дня на орбите Земли, на высоте около 580 км.

Видео дня

В экипаж вошли:

Джаред Айзекман - основатель и руководитель компании Shift4 Payments, работающая в сфере электронной торговли. Именно он возглавил экипаж из новичков в полете. К тому же миллиардер полностью оплатил полет.

Сиан Проктор - учитель;

Хейли Арсено - помощница врача из детского исследовательского госпиталя;

Кристофер Семброски - сотрудник авиакосмической промышленности и ветеран Военно-воздушных сил США.

В то же время, авторы проекта отметили, что цель миссии вполне практическая – собрать средства для больницы Святого Иуды, некоммерческого исследовательского центра, который предоставляет бесплатную помощь детям больным раком.

Также вся команда миссии участвует в исследовании воздействия микрогравитации на человеческое тело. У четверых космических туристов перед вылетом взяли биологические образцы, а также будут собирать их биомедицинские данные во время нахождения в космосе. Эти данные понадобятся для отправки людей на Луну и на Марс, считают в SpaceX.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Илона Маска SpaceX отправила в космос первую гражданскую миссию Inspiration4.