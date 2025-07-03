'Убрали шум, оставили скорость': как в 4bill перестроили операционные процессы с использованием ИИ

Трансформация началась с автоматизации повторяющихся процессов: первичной обработки заявок, создания стандартных отчетов, внутренних рутинных коммуникаций. Это позволило высвободить ресурсы команды для решения более сложных кейсов и стратегического управления. Одновременно компания развернула единую корпоративную базу знаний, которая сокращает время онбординга новичков и помогает сотрудникам быстро находить проверенную информацию без привлечения коллег.

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Курирует этот процесс Андрей Савченко, сооснователь SportBank, City24, Tachcard и стратегический консультант в 4bill. Он отмечает: "В 4bill мы работаем в режиме "как быстро и где эффективнее". Поэтому для меня ИИ – это не инструмент, а основа. Если правильно интегрировать его в процессы, он убирает шум и оставляет суть: скорость, точность, решения".

Вместо долговременного "пилота" с узким фокусом, в 4bill запущена комплексная программа трансформации, которая охватывает почти все функции.

Проект по ИИ в 4bill реализовывает совместная группа аналитиков, продукт-менеджеров, разработчиков, MLOps-специалистов, HR, финансистов и представителей поддержки. По словам Савченко, все решения проходят через проектный борд с участием топ-менеджеров и лидеров по каждому направлению. Согласование на уровне бизнес-логики каждой функции позволяет избегать ситуаций, когда технология есть, а бизнес не готов.

В компании уже реализована гибридная инфраструктура с ИИ и CI/CD-цепочкой, что позволяет быстро запускать новые продукты. Процесс подготовки включал аудит данных, очистку источников и построение пайплайнов. Первые достижения не заставили ждать: автоматизация в финансовой отчетности, обработке обращений клиентов и проверках KYC дала заметный экономический эффект уже на старте.

Отдельная ставка сделана на обучение персонала. В 4bill действует внутренний образовательный цикл: лекции, практикумы, воркшопы по генеративным технологиям, аналитике данных, промпт-инжинирингу. В планах – повысить базовую грамотность в сфере ИИ среди всех работников компании уже к концу 2025 года.

Несколько советов для компаний, которые стремятся оптимизировать свою работу благодаря возможностям искусственного интеллекта. Первый: привлекать всю команду, а не только ИТ-специалистов. Второй: начинать с проектов, где много "ручной" работы и данных. Так получите самый быстрый эффект. Третья учить людей ИИ как новой форме грамотности.

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