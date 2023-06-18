Убийца Wi-Fi: какой предмет в доме может заблокировать соединение с интернетом на iPhone

Современное жилище пронизано электромагнитными волнами, которые обеспечивают связь или возникают во время работы различных бытовых приборов. Один из самых заметных типов таких волн – сигнал Wi-Fi. Когда он слабеет или исчезает, это может вызвать значительный дискомфорт.

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Известно, что на силу Wi-Fi могут влиять такие предметы, как микроволновки и даже оборудование для аквариумов. Но издание The Sun указало на неожиданный предмет, который может блокировать этот сигнал.

Найти его удалось благодаря "слепой зоне", возникшей у одного из журналистов издания в районе его кровати. Поэтому он не мог воспользоваться рабочей почтой или проверить соцсети со своего iPhone, не вставая.

Проверив все предметы вокруг кровати и под ней, журналист выяснил, что помехи вызывали старые гири, спрятанные подальше от глаз. Стальные спортивные снаряды мешали смартфону соединиться с роутером. Как только их перенесли в другое место, связь восстановилась полностью.

Как объяснили изданию эксперты по связи, любые металлические вещи могут выступать экраном, нарушающим прохождение сигнала. Гири – только один из вариантов. Зачастую помехи в связи вызывает такая популярная домашняя система, как пол с подогревом. В нее входит много металлических деталей. А на кухне такой эффект может давать большая бытовая техника, имеющая крупные металлические части – духовка, холодильник, посудомоечная машина и т.д.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каким образом можно ускорить Wi-Fi в домашних условиях.

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