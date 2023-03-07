Цветное фото Луны из 180 тысяч фрагментов поразило сеть: она никогда не была полностью серой

Несмотря на то, что Луна с Земли выглядит, как серый и относительно неинтересный камень, на самом деле, она богата цветами и значительно интереснее. Но для этого нужно присмотреться к ней гораздо пристальнее, чем это позволяет человеческий глаз.

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Американский астрофотограф-любитель Эндрю Маккарти опубликовал собственное фото Луны, которое было скомпилировано из 180 тысяч снимков, сделанных в течение 45 минут. Он предложил своим подписчикам рассмотреть детали спутника Земли, но многих озадачило не столько качество фото, как то, что поверхность Луны оказалась не полностью серой.

"Я сделал фото Луны в неприлично высоком разрешении. Увеличивайте и рассматривайте детали", – написал Маккарти, опубликовав снимок.

Фото было скомпилировано из 60 отдельных панелей, каждая из которых содержала 3000 16-битных фото. Общий объем фалов, которые были использованы для создания фото, достиг 600 ГБ.

На фото часть Луны находится в тени, в то время как другая – освещена солнечным светом, отражающимся от Земли.

Более подробное фото можно просмотреть по этой ссылке.

"Это невероятно, эти цвета настоящие? Я вижу синий и коричневый, а не только белый", – написал один из многих подписчиков.

Маккарти объяснил, что цвета действительно настоящие, но на фото повышена их насыщенность, чтобы они были более заметны.

"Ого. Всю свою жизнь я думал, что Луна – совершенно серая", – отреагировал другой пользователь Twitter.

Астрофотограф также объяснил, что большое количество снимков, используемых для компилирования одного фото, позволяет убрать искажение изображения из-за атмосферы Земли, а также позволяет получать более четкие детали на снимке.

Он рассказал, что в общей сложности компилирование фото происходило в течение нескольких дней: около 3-4 часов ушло на ручное отсеивание некачественных фотографий, около 8 часов – на программное (автоматизированное) их сочетание и еще около 4 часов было потрачено на ручное выравнивание изображений и корректировку деталей, а также разницы в контрасте между частями фото.

Не обошлось и без традиционного вопроса о том, можно ли увидеть на фото место высадки американских астронавтов на Луну, в частности, оставленный на спутнике флаг США.

"Наименьшие кратеры, которые я могу различить, все еще имеют километры в ширину. Так что нет", – объяснил Маккарти.

Какие цвета на самом деле есть на Луне

На спутнике Земли преобладают серые и черные цвета, но также можно найти синий, оранжевый и даже зеленый. Это связано с геологией спутника. Оранжевый цвет можно заметить там, где в почве есть залежи железа, голубой – там где есть титан.

За белый или серый цвет отвечают регионы, бедные железом. Там в основном встречается кальций.

Темные же цвета образовались там, где есть базальты – вулканические породы, которые естественно имеют очень темный цвет. Базальты также достаточно распространены на Земле, где они образовались в результате быстрого охлаждения вулканической лавы, богатой магнием и железом.

Те же базальтовые породы отвечают и за зеленый цвет Луны. Такое происходит, если они содержат минерал оливин, который является зеленым кристаллом. Оливин образуется глубоко под поверхностью, но со временем прорывается вверх, придавая базальту зеленоватый оттенок.

Ранее OBOZREVATEL также показывал "инопланетное" фото Земли, сделанное астронавтом NASA с МКС.

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