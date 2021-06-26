Microsoft презентовала Windows 11: все, что нужно знать об обновлении

Корпорация Microsoft официально представила новую версию своей операционной системы – Windows 11. Это обновление называют самым крупным за последние 10 лет.

OBOZREVATEL рассказывает о главных изменениях.

Компания переработала дизайн новой ОС – теперь вместо привычных плиток пользователи будут видеть "воздушное" меню с закругленными углами. При этом панель "Пуск" переместилась в центр экрана, однако при желании ее можно будет вернуть на привычное место.

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Windows 11 позволит группировать приложения, настраивать несколько рабочих столов – к примеру, для работы и развлечений. Также в новой операционке появилась отдельная страница с виджетами: календарем, погодой, поиском в сети, списком дел и прочим.

Еще одно нововведение – теперь Windows поддерживает приложения Android. Например, TikTok или Instagram. Их можно будет скачать прямо из магазина Microsoft Store.

Microsoft назвала 11 версию "лучшей Windows для игр". И, похоже, это правда.

в новой версии встроен стриминговый сервис xCloud, который позволяет по облаку играть в игры для консолей Xbox.

также появилась Auto-HDR, которая позволит улучшить динамический диапазон даже в играх, где ранее не было поддержки HDR. С этой функцией цветопередача выглядит более естественной.

Система стала занимать на 40% меньше места и работает более эффективно, чем раньше, благодаря улучшением работы с фоновыми задачами.

А еще Windows 11 лучше оптимизирована под работу с планшетами: доработаны жесты, улучшен голосовой набор, изменилась экранная клавиатура.

Выходной обновления будет происходить постепенно. В конце месяца его получат участники программы бета-тестирования. А уже до конца года ее получат и другие пользователи.

Для владельцев лицензий Windows 10 новая версия будет бесплатной. Остальным придется платить. Для работы понадобится компьютер с 4 гигабайтами оперативной памятью и видеокарта, поддерживающая DirectX 12.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Windows 10 от компании Microsoft нашли баг, который замедлял работу компьютера.