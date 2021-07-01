Инструменты на 35% дешевле: Dnipro-M объявили щедрую акцию

Специальные скидки от Dnipro-M по случаю открытия 300-го магазина. Времени осталось совсем немного

Украинская сеть салонов мастерства Dnipro-M еженедельно открывает новые представительства в городах Украины. Регулярное расширение сети делает брендовый электроинструмент и оборудование ближе к своим пользователям. И вот, 24 июня был открыт 300-й салон мастерства в Украине. Это значимое событие не только в жизни Dnipro-M, но и украинских потребителей. Ведь по случаю такого праздника представители бренда подготовили множество приятных сюрпризов для своих покупателей. Однако времени не так много, ведь специальные предложения бренда к празднику действуют до 5 июля.

До 5 июля включительно Dnipro-M дарит скидку 300 грн всем новым покупателям при покупке неакционных товаров на сумму от 1500 грн одним чеком. Для многих это станет хорошим толчком к давно запланированной покупке.

Также до 5 июля в салонах мастерства по всей Украине действует уникальная услуга – скидка в обмен на инструмент. По ее условиям покупатели могут принести любой электроприбор или старый инструмент в салон и получить скидку 20% на покупку нового инструмента Dnipro-M. Представители бренда обращают внимание, что обменять можно совершенно любую бытовую технику: старый телевизор, фен, микроволновую печь и т.д.

Для тех покупателей, которые не планируют обменивать свою технику на скидку, но давно хотели купить электроинструмент, садово-парковое и сварочное оборудование, Dnipro-M также подготовил специальное предложение. Ведь прямо сейчас в сети салонов мастерства, а также в официальном интернет-магазине бренда действуют скидки до -35% на разные категории товаров.

Стоит отметить возможность бесплатной доставки выбранного товара курьером Dnipro-M по указанному адресу. Доставка осуществляется за 3 часа и позволяет получить желаемый инструмент, не выходя из дома или офиса.

Также возможна доставка службами "Новая почта" и "Укрпошта". При этом стоимость услуг курьера "Новой почты" по тарифам этого оператора.