Telegram запускает Stories: Дуров объяснил, чем новинка будет отличаться от конкурентов. Видео

Один из создателей Telegram Павел Дуров сообщил, что в мессенджере в скором времени появятся Stories – возможность публиковать фотографии и короткие видеоролики, которые удаляются через определенное время. О введении такой функции давно просили пользователи.

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Об этом Дуров написал в своем Telegram-канале. Он также показал, как будут выглядеть Stories в приложении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В течение многих лет наши пользователи просили нас внедрить Stories в Telegram. Более половины всех запросов функций, которые мы получаем, связаны с Stories. Изначально мы были против этого, так как Stories уже есть везде. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не слушали наших пользователей и не внедряли инновации в существующие форматы", – отметил Дуров.

Сейчас Stories находятся на последнем этапе тестирования и будут доступны уже в начале июля.

Дуров рассказал, чем будут отличаться Stories в Telegram от конкурентов.

В первую очередь, пользователи смогут самостоятельно выбирать время действия истории – 6, 12, 24 или 48 часов. Также будет возможно постоянное отображение историй на странице профиля с индивидуальными настройками конфиденциальности для каждой из них.

"Возможность сохранять свои истории на странице профиля сделает профили Telegram более информативными и красочными. Вы не только сможете просматривать больше контента от своих ближайших контактов, но, наконец, узнаете больше информации о пользователях, с которыми вы общаетесь в группах или в комментариях к каналу", – пишет программист.

Конфиденциальность. Пользователи смогут определять, кто может видеть каждую из Stories с точностью до мельчайших деталей: все, только ваши контакты (с исключениями), несколько выбранных контактов или список близких друзей.

Компактный интерфейс. Плашка Stories будет находиться в расширяющемся разделе в верхней части списка чатов, что сделает их легко доступными, не занимая при этом драгоценного места.

Гибкость. Истории, опубликованные любым контактом, можно будет легко скрыть, переместив их в список "Скрытые" в разделе "Контакты", а не на главном экране.

Оформление. Помимо использования десятков инструментов для редактирования фотографий и видео, в Stories в Telegram можно будет добавлять подписи, ссылки и отмечать других людей.

Поддержка двойной камеры. Основываясь на успехе видеосообщений, разработчики Telegram решили добавить возможность публиковать фото и видео, снятые одновременно передней и задней камерами телефона.

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