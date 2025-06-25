Tech360 в Киеве: Украина запускает свой ChatGPT, готовит прорыв в ИТ-образовании и привлекает ветеранов к технологическому сектору

В Киеве состоялось одно из самых масштабных ІТ-событий года - Tech360: Policy, Talents & Growth, организованное Ассоциацией IT Ukraine. В мероприятии приняли участие более 50 лидеров мнений, представителей государства, бизнеса, сферы образования, а также свыше 600 участников в офлайн- и онлайн-форматах. Событие охватило три стратегических направления – Policy, Talents, Growth. Tech360: Policy, Talents & Growth стала платформой для выработки решений на национальном уровне. Gold Partner мероприятия выступила украинская IT-компания и участница ITU – FAVBET Tech.

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Участников поприветствовали ключевые представители правительства, в частности вице-премьер-министр Михаил Федоров, который в своем выступлении анонсировал разработку украинского аналога ChatGPT. По его словам, языковая модель будет хранить данные в Украине, обучаться на национальном контенте и станет основой для будущих AI-стартапов:

"Мы хотим создать AI-модель, которая понимает украинский контекст. Это критически важно для национальной безопасности и экономики будущего", – подчеркнул Федоров.

Центральной темой трека по безопасности стала панельная дискуссия "AI и национальная безопасность: баланс между защитой и прогрессом". В ней приняли участие представители Минэкономики, Госслужбы спецсвязи, EPAM, UCLOUD.

"Мы стоим на пороге, где технологии влияют на саму суть государственной безопасности. Искусственный интеллект в ответственных руках – это и щит, и меч Украины в войне будущего. Но главное – это доверие и взаимодействие. Только вместе мы сможем создать решения, которые будут защищать страну сегодня и обеспечат её преимущество завтра", – отметил модератор панели, CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

Трек Talents был сосредоточен на вызовах ІТ-образования, профориентации и интеграции ветеранов. Среди ключевых спикеров — Юлия Кириллова (Минветеранов), Михаил Винницкий (Минобразования), Сергей Бабак (Комитет ВРУ по вопросам образования) и Тарас Кицмей (SoftServe). Обсуждались реформы образовательных стандартов, создание новых университетов к 2030 году, роль центров быстрой квалификации и партнерских инициатив, таких как "IT Connect UA" — проекта по поддержке обучения украинцев, в том числе ветеранов.

Отдельное внимание уделили расширению доступности ІТ-рынка: AI-решения для людей с инвалидностью, биопротезирование, адаптация рабочих пространств. Выступая на панели о демографических вызовах, Оксана Жолнович (Минсоцполитики) подчеркнула важность инклюзивности в цифровой трансформации.

Tech360: Policy, Talents & Growth стал не только площадкой для обсуждений, но и инкубатором новых партнерств и идей. Как отметили организаторы, именно такие встречи ускоряют трансформацию ІТ-рынка и способствуют росту цифровой независимости страны в условиях войны.