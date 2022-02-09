SpaceX потеряла около 40 спутников Starlink из-за геомагнитной бури: появились подробности

Компания Илона Маска SpaceX потеряла в космосе около 40 спутников Starlink. Причиной стала мощная геомагнитная буря.

Об этом сообщает на сайте SpaceX. Спутники были запущены 3 февраля, но днем позже их поразил шторм.

Ракета SpaceX Falcon 9 запустила 49 спутников Starlink с площадки NASA в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Геомагнитная буря над Землей немного увеличила плотность атмосферы, что повлияло на сопротивление спутников и обрекло большинство из них.

"Предварительный анализ показывает, что повышенное сопротивление на малых высотах помешало спутникам выйти из безопасного режима, чтобы начать маневры по подъему орбиты, и до 40 спутников повторно войдут или уже вошли в атмосферу Земли", – говорится в сообщении.

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При этом сходящие с орбиты спутники не представляют опасности столкновения с другими спутниками и по своей конструкции разрушаются при входе в атмосферу.

Это означает, что орбитальный мусор не образуется и части спутника не ударяются о землю.

Starlink – это совокупность из более 1800 спутников, цель которой – обеспечить доступ к Интернету на большей части Земли, особенно в сельских районах.

Сам Илон Маск надеется, что в скором будущем Starlink будет насчитывать 42 тысячи единиц на низкой орбите. Это существенно облегчит доступ к Сети из самых отдаленных уголков мира.

Илон Маск – инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний SpaceX и PayPal. В 2015 году в интервью CNN Илон Маск заявил, что его любимой ракетой-носителем является украинский "Зенит".

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Сиднея и центрального побережья Нового Южного Уэльса, Австралия, ночью заметили огни в небе, которые сразу окрестили неопознанными летающими объектами. На переполох отреагировал астрофизик Брэд Такер, объяснивший, что людей испугало ничто иное, как спутники SpaceX.

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