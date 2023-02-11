Шесть проверенных методов, как продлить срок службы аккумулятора на Android

Батареи современных смартфонов – считайте, что их ахиллесова пята. Они могут быть даже достаточно большой емкости, но сенсорные экраны, мощные процессоры и бесконечное количество приложений, работающих в фоновом режиме, сводят на нет все попытки сделать смартфон, который не уступал бы в автономности старым телефонам, которые могли работать неделями на одном заряде.

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Однако не стоит паниковать. OBOZREVATEL расскажет о нескольких простых правилах, позволяющих пользователям Android сократить расход батареи и продлить время автономной работы смартфона.

Включите режим энергосбережения

Самый простой шаг, который вы можете сделать – включить режим энергосбережения, что позволит сохранить значительную часть заряда аккумулятора. Таким образом, телефон сможет работать дольше. Это будет особенно полезно, если в ближайшие часы вы не сможете зарядить смартфон.

Для включения режима требуется:

перейти к настройкам телефона;

открыть уход за аккумулятором и устройством;

выбрать раздел батарея;

включить режим энергосбережения.

Выключите геолокационные службы

Постоянная работа служб, которые определяют ваше местонахождение, полезна для работы значительного количества программ. Но службы GPS также безжалостны к аккумулятору. Просто отключите их и включайте тогда, когда они действительно вам нужны – например, при прокладке маршрута на Google maps.

Вот как отключить службы геолокации:

откройте настройки телефона;

перейдите к программам;

найдите Управление приложениями и выберите приложение, которым вы хотите управлять;

выберите разрешения программы;

нажмите кнопку Разрешить только при использовании программы для местоположения.

Отрегулируйте яркость экрана

Здесь все просто – чем ярче картинку дает ваш экран, тем больше заряда батареи он потребляет. Поэтому необходимо просто принять решение либо-либо. Либо у вас картинка, от которой выжигаются глаза, либо ваш смартфон дольше работает в автономном режиме.

Но ведь яркая картинка важна, в солнечный день, иначе на экране ничего не видно, скажете вы. Именно так. К счастью, у Android есть адаптивная (иногда автоматическая) яркость, которая поможет вам получить все и сразу. Эта настройка адаптирует яркость экрана к окружающему освещению, что одновременно поможет сэкономить батарею и четко видеть все на экране в солнечный день.

Для включения этой функции требуется:

открыть настройки;

перейти к дисплею;

выбрать подпункт уровня яркости;

включить Адаптивную (или автоматическую) яркость.

Включите темный режим

Если вам понравился фокус с уменьшением яркости экрана, этот тоже вам понравится. Он будет особенно полезен современным смартфонам с AMOLED-экранами, в которых каждый пиксель подсвечивается отдельно. Поэтому чем больше светлых пикселей на вашем экране, тем быстрее он разряжает батарею. Темный режим позволяет все светлые элементы меню сделать … темными.

Для включения темного режима необходимо:

открыть настройки телефона;

перейти к экрану;

включить темный режим.

Выключите функцию всегда на экране

Да, очень удобно, когда не нужно разблокировать экран, чтобы увидеть, какой сейчас час или кто вам написал, но не забывайте, что все имеет цену. В этом случае вам придется платить зарядом аккумулятора.

Чтобы отключить функцию, нужно:

открыть настройки телефона;

выбрать Всегда на экране и Настройка блокировки;

выключить Всегда на экране;

Ограничьте работу программ в фоновом режиме

Большинство программ продолжают работать даже тогда, когда вы закрыли их полностью. Фоновые процессы критически важны для различных соцсетей и мессенджеров, чтобы уведомлять вас о событиях или сообщениях сразу после того, как вам их отправили.

Другие же программы время от времени проверяют, не вышло ли новое обновление для них и загружают его в фоновом режиме, если оно доступно.

Поэтому если здесь и сейчас ваша главная цель – сохранить заряд – выключите все фоновые программы. Вот как это сделать:

откройте настройки;

перейдите к Программы;

выберите приложения, которые хотите ограничить;

нажмите Экономия батареи;

выберите ограничить.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно заряжать смартфон, чтобы продлить жизнь батареи.

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