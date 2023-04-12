Змеи могут двигаться колесом: опубликованы уникальные жуткие кадры

Недавно исследователи обнаружили, что змеи способны не только ползать по земле. Они обладают необычной способностью двигаться колесом, что позволяет в разы увеличить скорость.

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Это действительно уникальное открытие, ведь долгое время считалось, что змеи не способны к колесообразным движениям. Издание Science Alert опубликовало уникальные жуткие кадры, на которых видны необычный способ и траектория перемещения.

На фото изображена карликовая камышовая змея (Pseudorabdion longiceps). Это небольшая южноазиатская змея, способная перекатываться в причудливых вывертах, когда приближается опасность. Такое поведение в целом не характерно для змей. Колесообразные обороты ускоряют движение змеи, так что она может быстрее реагировать на хищников

Исследователи под руководством биолога Эвана Сенга Хуата Куа из Университета Малайзии Сабах подробно рассказали о наблюдениях. Ученые отмечают, что местные жители и ранее сообщали о подобном поведении змей, но задокументировать и сфотографировать это удалось впервые.

Змеи, хотя и способны к ядовитым укусам, на самом деле очень уязвимы в дикой природе, особенно в отношении хищников. Они обладают рядом "стратегий": способностью притвориться мертвыми, камуфляжем и маскировкой, оборонной позой и агрессией. Многие хищники быстрее змей, так что движение колесом в критических ситуациях может помочь змее спастись.

Карликовая змея ведет ночной образ жизни, а днем прячется в подстилке листьев или под бревнами. Как-то на горной дороге в Малайзии исследователи внезапно увидели такую змею. Убегая, она делала серию оборотов, чтобы двигаться быстрее.

"Испугавшись, змея мигом свернулась в петлю и начала катиться колесом. Меньше, чем за 5 секунд ей удалось "прокатиться" на расстояние примерно 1,5 м", – отметили исследователи.

Они поймали змею и положили ее на ровный участок. Змея продолжила делать кругообразные движения несколько раз, пытаясь скрыться. Исследователям удалось сделать уникальные фотографии.

Змея изгибает тело в S-образную форму, а затем поднимает переднюю часть тела в воздух, одновременно отталкиваясь хвостом о землю. Далее следует движение по кругу: голова касается земли, хвост выворачивается вперед, голова сворачивается, а затем снова резко поднимается вверх. Эти маневры постоянно повторяются.

По словам исследователей, странное поведение может иметь ряд преимуществ, ведь такие внезапные движения не только увеличивают скорость, но могут сбить с толку хищников.

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