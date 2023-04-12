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Змеи могут двигаться колесом: опубликованы уникальные жуткие кадры

Алина Милсент
Наука
2 минуты
2,3 т.
Змеи могут двигаться колесом: опубликованы уникальные жуткие кадры

Недавно исследователи обнаружили, что змеи способны не только ползать по земле. Они обладают необычной способностью двигаться колесом, что позволяет в разы увеличить скорость.

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Это действительно уникальное открытие, ведь долгое время считалось, что змеи не способны к колесообразным движениям. Издание Science Alert опубликовало уникальные жуткие кадры, на которых видны необычный способ и траектория перемещения.

На фото изображена карликовая камышовая змея (Pseudorabdion longiceps). Это небольшая южноазиатская змея, способная перекатываться в причудливых вывертах, когда приближается опасность. Такое поведение в целом не характерно для змей. Колесообразные обороты ускоряют движение змеи, так что она может быстрее реагировать на хищников

Змеи могут двигаться колесом: опубликованы уникальные жуткие кадры

Исследователи под руководством биолога Эвана Сенга Хуата Куа из Университета Малайзии Сабах подробно рассказали о наблюдениях. Ученые отмечают, что местные жители и ранее сообщали о подобном поведении змей, но задокументировать и сфотографировать это удалось впервые.

Змеи, хотя и способны к ядовитым укусам, на самом деле очень уязвимы в дикой природе, особенно в отношении хищников. Они обладают рядом "стратегий": способностью притвориться мертвыми, камуфляжем и маскировкой, оборонной позой и агрессией. Многие хищники быстрее змей, так что движение колесом в критических ситуациях может помочь змее спастись.

Карликовая змея ведет ночной образ жизни, а днем прячется в подстилке листьев или под бревнами. Как-то на горной дороге в Малайзии исследователи внезапно увидели такую змею. Убегая, она делала серию оборотов, чтобы двигаться быстрее.

"Испугавшись, змея мигом свернулась в петлю и начала катиться колесом. Меньше, чем за 5 секунд ей удалось "прокатиться" на расстояние примерно 1,5 м", – отметили исследователи.

Они поймали змею и положили ее на ровный участок. Змея продолжила делать кругообразные движения несколько раз, пытаясь скрыться. Исследователям удалось сделать уникальные фотографии.

Змея изгибает тело в S-образную форму, а затем поднимает переднюю часть тела в воздух, одновременно отталкиваясь хвостом о землю. Далее следует движение по кругу: голова касается земли, хвост выворачивается вперед, голова сворачивается, а затем снова резко поднимается вверх. Эти маневры постоянно повторяются.

По словам исследователей, странное поведение может иметь ряд преимуществ, ведь такие внезапные движения не только увеличивают скорость, но могут сбить с толку хищников.

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