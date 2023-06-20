Земля может размещаться внутри черной дыры? Ученые оценили теорию

Черные дыры – это места во Вселенной, где гравитация настолько сильна, что изменяет время и пространство вокруг. Ученые говорят, что, оказавшись внутри дыры, ничто, даже свет, не может оттуда выбраться.

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Есть гипотеза о том, что когда-то давно черная дыра могла поглотить Землю. Но это не единственная версия. Астрономы отмечают, что есть и другой способ, благодаря которому Земля могла оказаться внутри черной дыры – она могла там образоваться. Детали рассказало издание Live Science.

Рассмотрим первый сценарий: черная дыра поглотила Землю. Гаурав Ханна, физик Университета Род-Айленда, рассказал, что, если бы это произошло, гравитационное тяготение приобрело бы катастрофические масштабы. Приближение планеты к черной дыре резко замедлило бы течение времени.

"Материя, в зависимости от размеров и особенностей черной дыры, могла бы быть растянута в формы, похожие на спагетти. Даже если бы планета пережила эту "спагеттификацию", Земля была бы связана с плотной и крохотной сингулярностью, где была бы сожжена давлением и температурой силы тяжести", – подчеркнул ученый.

То есть эту вероятность можно исключать. Фактически если бы каким-то образом черная дыра поглотила Землю, планета была бы уничтожена за секунду.

Теперь перейдем к другой теории. Могла ли Земля образоваться внутри черной дыры? Кханна сравнивает черную дыру с Большим взрывом в обратном направлении. В ученых кругах есть также гипотеза о том, что существовала большая материнская Вселенная, а Большой взрыв сначала был сингулярностью черной дыры.

Теория, известная как космология Шварцшильда, выдвигает вероятность того, что наша нынешняя Вселенная (по крайней мере все, что мы о ней знаем) продолжает расширение черной дыры, которая является частью большей, более глобальной, материнской Вселенной. Простыми словами, это выглядит как вероятность существования вселенной внутри вселенной, а путешествие назад через черную дыру – совершенно невозможная миссия, ведь свет не может совершить обратный путь. Вероятность научного доказывания этой теории, конечно же, ничтожно мала.

Скотт Филд, доцент кафедры математики Дартмутского университета в штате Массачусетс, подчеркнул: "Если Земля находится внутри черной дыры, это должна быть космическая пропасть поразительных масштабов, которые невозможно даже вообразить".

А если бы Земля существовала в черной дыре меньших размеров, люди могли бы это физически ощущать. Состоялся бы процесс "спагеттификации" и замедления времени – и это можно было бы заметить, путешествуя из одной точки планеты в другую. В то же время, находясь внутри гигантской черной дыры, земляне вряд ли знали бы, что вокруг них существует другая Вселенная.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, что черные дыры могут работать как машина времени, но есть неприятный нюанс.

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