Выявлен один из самых древних предков сложной жизни на Земле, которому 1,6 млрд лет

В окаменевшей породе океана вблизи северной территории Австралии были обнаружены следы организмов, обитавших в древних водных путях Земли около 1,6 миллиарда лет назад. Находка может изменить представление ученых о наших древнейших предках.

Видео дня

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. Речь идет об эукариотах – организмах, имеющих сложную клеточную структуру, включающую митохондрии и ядро. Первое – ответственное за выработку энергии, а второе – является неким центром управления и информации.

Из эукариотических клеток образовались все виды животных, в том числе и люди, а также растения, грибы и одноклеточные организмы, такие как амебы. Каждый из этих организмов может проследить свою родословную до последнего общего предка эукариотов (LECA), жившего более 1,2 миллиарда лет назад.

Однако доказательств существования более ранних эукариотов до сих пор не было. Теперь же исследователи из Австралийского национального университета (АНУ) описали "протостероловую биоту", которую удалось обнаружить в окаменевших молекулах жира в породах в возрасте 1,6 миллиарда лет. Эти жиры имеют "химическую подпись", указывающую на то, что они произошли от ныне вымерших древних эукариотов.

Новая находка являет собой древнейший остаток нашего рода и является источником происхождения всех современных эукариотических форм.

Ученые объяснили, что раньше не могли обнаружить эти древнейшие организмы, поскольку искали их по соединениям, выделяемым современными эукариотами. В этот раз они взяли за основу химический компонент из более ранних этапов метаболизма микробов.

"Протостероловая биота скрывалась у всех на виду и на самом деле была распространена в древних океанах и озерах мира все это время. Ученые просто не знали, как их искать – до этого времени", – объяснил соавтор исследования доктор Бенджамин Неттерсхайм из Бременского университета в Германии.

После открытия ученые проверили данные, полученные из десятков других пород, взятых из водных путей, которые существовали по всему миру миллиарды лет назад и обнаружили, что они также пропитаны подобными ископаемыми молекулами. Следы были обнаружены в древних водных путях, в том числе в Западной Африке, Скандинавии и Китае.

Самые старые образцы датируются 1,64 миллиарда лет, но не исключено, что биота будет обнаружена и в более старых породах, когда они будут исследованы.

Первая жизнь на Земле возникла три-четыре миллиарда лет назад и была прокариотической. У этих микробов отсутствует ядро и другие клеточные органоиды. Прокариоты составляют две другие основные области жизни на Земле, кроме эукариот – бактерии и археи.

После изучения находки ученые пришли к выводу, что протостероловая биота была сложнее бактерий, которые существовали в то время и, вероятно, больше по размерам.

"Мы считаем, что они могли быть первыми хищниками на Земле, которые охотились за бактериями и пожирали их", – предположил первый автор исследования, профессор АНУ Йохен Брокс.

Он считает, что протостероловая биота процветала примерно от 1,6 миллиарда до 800 миллионов лет назад.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что ученым впервые удалось реконструировать череп Crassigyrinus scoticus – животного, которое похоже на современных крокодилов и 330 миллионов лет назад, было одним из самых страшных хищников. Ученые неофициально называют его головастиком из ада.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.