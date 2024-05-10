Вымазывают себя кровью и фекалиями. Ученые ошеломили заявлением о змеях, имитирующих свою смерть перед хищниками

Змеи спасаются от хищников, притворяясь мертвыми, и делают свои спектакли еще более убедительными, вымазывая себя собственной кровью и фекалиями. Такое поведение известно как симуляция смерти или танатоз.

Подобная игра является распространенным явлением в животном мире. В статье, опубликованной в журнале Biology Letters, исследователи описали, как ужи (Natrix tessellata) выводят свой "шекспировский театр" на новый уровень.

Когда змеи сталкиваются с хищником, они извергают фекалии и мускус, гнилостный побочный пищеварительный продукт. Затем падают на спину и притворяются мертвыми, а иногда у них начинается кровотечение изо рта. Вероятно, это попытка сделать себя менее привлекательной добычей.

Рисковое поведение

"Имитация смерти – это поведение с высоким риском, но и высоким вознаграждением. Если вы симулируете смерть, вы совершенно беспомощны. Поэтому было бы здорово, если бы у вас была какая-то защита от того, что вас мгновенно съедят", – рассказал ведущий автор. Исследование Вукашин Белица, биолог из Белградского университета.

Ужи достигают максимальной длины около 1,2 метра. Они неядовитые, поэтому у них мало средств защиты от крупных млекопитающих и птиц в их родном ареале в Европе, Азии и северной Африке.

Но с помощью набора способов поведения, известного как "защитное портфолио", уже могут сделать так, что будут казаться неаппетитными. Они фекалий и мускуса, а также кровавая слюна, вытекающая из пасти, создает впечатление, что змея – это сгнившая туша, а не свежий кусок мяса.

Отвращение и растерянность, вызывающая у потенциального хищника это жуткое зрелище, могут дать змее достаточно времени для побега или даже побуждать его полностью отказаться от своих усилий.

Ученые наблюдали за популяциями на острове Голем Град на озере Преспа в Северной Македонии. Змеи оказались здесь более склонными к танатозу. Причиной тому является своеобразный набор обстоятельств, в котором находятся местные пресмыкающиеся.

"Во-первых, это интенсивное давление хищничества птиц. Во-вторых, эти змеи достаточно велики по сравнению со своими материковыми родственниками. Быть большим – это хорошо только тогда, когда ты сталкиваешься с хищником с мелким разинутым ртом", – объясняет Белица.

Ученые протестовали на острове 263 змеи. Они обращались с животными так, чтобы имитировать, как хищник может приблизиться к своей добыче – хватали, удерживали и растягивали их тела. Из этих змей 124 вымазали свое тело фекалиями. Двадцать восемь кровоточили изо рта – явление, которое называется аутогеморрагией или рефлекторным кровотечением.

Белица считает, что индивидуальные особенности змей могут определять их поведение.

"Некоторые особи более смелы и подвержены риску, а другие застенчивы, поэтому реже так себя ведут", – сказал он.

Лишь у одной молодой змеи изо рта текла кровь, что свидетельствует о том, что танатоз более характерен для взрослых особей. Для меньших змей это может быть слишком большим риском.

Ужи – не единственные животные, притворяющиеся мертвыми. Вирджинские опоссумы (Didelphis virginiana) могут опорожняться и пускать слюну, симулируя смерть, что свидетельствует о том, что эта эволюционная стратегия оказалась полезной во всем спектре животного мира.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как себя вести, если увидели змею. В Украине зафиксировано несколько видов ядовитых змей, поэтому важно знать, как спасти жизнь при внезапной встрече с пресмыкающимся.

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