Во Вселенной столкнулись две планеты: учёные заметили уникальное явление

Наблюдение за экзопланетами, то есть планетами вне Солнечной системы – дело очень непростое. Они не светятся ярко, как звезды, поэтому рассмотреть их в глубинах космоса можно только с помощью очень сложной техники. Так что любое открытие, связанное с этими небесными телами, является подлинным событием в астрономической науке.

Именно таким событием стало обнаружение даже не самих планет, а обломков двух огромных ледяных объектов, которые вращались вокруг далекой звезды, похожей на Солнце, и столкнулись. О нем пишет издание Live Science.

Заметить следы столкновения смог космический аппарат NASA, следящий за небом на предмет обнаружения астероидной угрозы. Именно он зафиксировал яркую вспышку, вызванную столкновением планет. Благодаря ему удалось также обнаружить облако образовавшейся в результате пыли. Она была настолько большой и плотной, что застелила собой поверхность своей звезды и затмила ее свет.

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Событие произошло у звезды, получившей название ASASSN-21qj. Она удалена от Земли примерно на 3600 световых лет. Интенсивность света от столкновения удваивалась в инфракрасном диапазоне, а три года спустя снизилась до видимого света. Заметил это астроном-энтузиаст.

"Астроном в социальных сетях отметил, что звезда стала ярче в инфракрасном диапазоне более чем за тысячу дней до оптического угасания. Тогда я понял, что это необычное событие", – рассказал руководитель исследования и исследователь из Лейденского университета Мэтью Кенворти. Он даже назвал эти данные полной неожиданностью.

Известно, что за ASASSN-21qj ученые следили два года. Естественно, они фиксировали и ее яркость. Результаты этих наблюдений были опубликованы в журнале Nature 11 октября. Ученые провели моделирование того, как могло произойти такое столкновение. Они с помощью компьютера смоделировали начальный удар, а затем рассеяние частиц, выброшенных в результате столкновения. Это показало, что планеты ASASSN-21qj, вероятно, объединились в единое тело после удара.

Ученые также предположили таким образом, как облако обломков могло бы распространиться наружу от места столкновения. На то, чтобы закрыть свою звезду так, чтобы она померкла для земного наблюдателя, должно было уйти три года. "Наши расчеты и компьютерные модели показывают, что температура и размер светящегося материала, а также время, в течение которого свечение длилось, соответствуют столкновению двух ледяных гигантских экзопланет", - сказал соавтор работы Саймон Лок, исследователь из Бристольского университета.

Ученые также изучили температуру обломков планеты и это помогло им заключить, как могло бы выглядеть инфракрасное свечение, созданное этим катастрофическим событием. Излучение, соответствующее этому профилю, было обнаружено космическим кораблем NASA Near-Earth Object Wide-Fired Infrared Survey Explorer (NEOWISE), охотящимся за астероидами и кометами в нашей Солнечной системе.

В настоящее время наблюдения за ASASSN-21qj и обломками его планет продолжаются. Астрономы будут собирать данные еще несколько лет. По их прогнозам, облако обломков распространится по орбитам разрушенных планет. Исследователи могут попытаться уловить рассеяние света на этом пылевом облаке, используя наземные обсерватории и космические телескопы, такие как космический телескоп Джеймса Уэбба.

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