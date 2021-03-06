Внутри Земли нашли неизвестную скрытую структуру

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Наука
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Внутри Земли нашли неизвестную скрытую структуру

Внутреннее ядро Земли оказалось двойным. При этом один из слоев имеет неизвестную структуру.

К такому выводу пришли ученые Австралийского национального университета, передает Daily Mail.

Ранее считалось, что Земля имеет четыре слоя: кора, мантия, внешнее ядро ​​и внутреннее ядро, но теперь ученые доказали наличие пятого слоя, что находится в центре планеты.

В ходе исследования ученые заметили изменения в структуре железа во внутреннем ядре, что указывает на новую "пограничную линию", протянувшуюся примерно на 650 км от центра Земли.

"Это очень увлекательно, и может означать, что нам придется переписывать учебники!" – сказала ведущий автор исследования Джоанн Стивенсон.

В своей работе исследователи использовали данные о времени прохождения сейсмических волн внутри Земли, полученные Международным сейсмологическим центром. Затем они использовали свой новый алгоритм для поиска данных, чтобы обнаружить свидетельства изменений в структуре самой внутренней части внутреннего ядра Земли.

Планета Земля

Обнаружение этих небольших изменений в структуре железа оказалось "особенно трудным", но они смогли продемонстрировать два отдельных события похолодания в истории Земли. Это говорит о том, что некое драматическое и ранее неизвестное событие произошло в какой-то момент в самые ранние годы эволюции Земли – около 4,5 миллиарда лет назад.

"Детали этого большого события все еще остаются загадкой, но мы добавили еще одну часть головоломки, когда дело доходит до наших знаний о внутреннем ядре Земли", – добавила Стивенсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые назвали жизнь на Земле случайностью.

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