'Весь мир охватило пламя': воспоминания участников первого в истории атомного взрыва с участием Оппенгеймера

16 июля 1945 года участники Манхэттенского проекта провели первое в истории испытание атомной бомбы, проходившее под названием "Троица". Руководителем проекта выступал физик Роберт Оппенгеймер, который, увидев мощность изобретения, сравнил себя со Смертью, но и другие участники тоже были поражены устрашающей мощностью бомбы.

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Издание LiveScience опубликовало воспоминания участников проекта, опубликованные в книге Кая Берда и Мартина Шервина "Американский Прометей: Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера".

Физик Ричард Фейнман наблюдал за взрывом на расстоянии 32 километров. Когда ему вручили специальные затемненные очки, он подумал, что это глупо, поскольку в них он ничего не увидит. Ученый сел в грузовик, двигавшийся в сторону места взрыва, чтобы увидеть его как можно ближе.

К счастью для Фейнмана, лобовое стекло грузовика спасло его глаза от вредных ультрафиолетовых лучей, и он таки смог увидеть вспышку, хотя и рефлекторно пригнулся, когда произошел взрыв.

Когда он посмотрел вверх, то увидел, как белый свет сменился желтым, а потом оранжевым.

"Большой шар оранжевого цвета, центр, который был таким ярким, становится шаром оранжевого цвета, который начинает подниматься и немного раздуваться, немного чернеть по краям, а затем вы видите, что это большой шар дыма со вспышками на внутренней стороне, огонь угасает, огонь становится горячим", – описал увиденное физик.

Почти полторы минуты он наблюдал за последствиями взрыва, и только тогда звуковая волна докатилась до него, и он услышал страшный грохот рукотворного грома.

Один из руководителей Манхэттенского проекта, химик Джеймс Конант ожидал, что вспышка света будет мгновенной, но когда бомба взорвалась, все стало настолько ярким, что он подумал о том, что что-то пошло не так и "весь мир охватило пламя".

Физик Боб Сербер также наблюдал за взрывом с расстояния 32 км. Для защиты глаз он использовал стекло из сварочной маски, но именно тогда, когда он немного опустил уставшую руку, произошел взрыв.

Вспышка была настолько яркой, что Сербер на 30 секунд потерял зрение, а когда снова смог видеть, увидел, как в небо вздымается ярко-фиолетовый столб, высотой 6-9 километров.

"Я чувствовал жар на своем лице на расстоянии 32 км", – вспоминал физик.

Химик Джо Хиршфельдер, измерявший радиоактивные осадки от взрыва, рассказывал, что увидел, как "вдруг ночь превратилась в день".

"Стало чрезвычайно ярко, холод превратился в тепло; огненный шар постепенно превратился из белого в желтый и красный, увеличиваясь в размерах и поднимаясь в небо", – рассказывал он.

По словам Хиршфельдера сияние длилось каких-то пять секунд, а затем вернулась тьма, но небо наполнилось пурпурным сиянием, похожим на полярное.

Брат Роберта Оппенгеймера Фрэнк рассказывал, что увидел взрыв даже несмотря на то, что лежал на земле с закрытыми глазами.

"Свет первой вспышки проник сквозь веки, отразившись от земли. Когда я поднял голову, то увидел огненный шар, а затем, почти сразу после этого, это неземное облако, висящее над землей", – рассказывал он.

Он также рассказывал, что почувствовал, как их накрыло интенсивным теплом, что выделилось после взрыва. А потом он услышал, как звук взрыва эхом отражался от дальних гор.

Но самой страшной вещью, по его словам, было "блестящее фиолетовое облако, черное от висевшей там радиоактивной пыли, и ты не знал, поднимется ли оно вверх, или поплывет к тебе".

Сам Оппенгеймер лежал лицом вниз за пределами бункера управления, в чуть более 9 километрах от нулевой отметки.

С приближением момента взрыва физик находился в состоянии тревоги и страха, ворча "Господи, как тяжело на сердце от этих событий".

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