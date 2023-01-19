В Великой китайской стене нашли более 130 тайных дверей: для чего предназначались

Великую китайскую стену закончили строить около 500 лет назад, а она до сих пор продолжает преподносить сюрпризы. Так недавно исследователи обнаружили в ней более 130 тайных дверей.

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Как пишет агентство Xinhua, все двери были спроектированы так, чтобы хорошо сочетаться с местным ландшафтом и быть максимально незаметными. Их обнаружила исследовательская группа системы защиты Великой китайской стены с помощью непрерывной съемки уникального архитектурного объекта с почти сантиметровым разрешением.

Эта дверь использовалась для прохода разведывательных отрядов. Некоторые также построены как каналы связи между внутренней и внешней частями Большой стены. А еще с их помощью в древности велась торговля.

Как свидетельствуют некоторые документы времен династии Мин (1368-1644), двери разрешалось использовать кочевым племенам для выпаса скота между Цинхаем на северо-западе Китая и районом Хетао, где было много травы и воды. Об этом в частности свидетельствует то, что некоторые двери имеют настолько большие размеры, что через них могут пройти по две лошади в обоих направлениях.

Хотя о существовании проходов в Великой китайской стене было известно и раньше, их очень мало исследовали. В частности, о дверях упоминали ученые династий Тан, Сун, Мин и Цин. Однако никаких вещественных доказательств существования таких объектов раньше не было. Новое открытие может дать дополнительные сведения о механизме использования сооружения.

Устроены проходы таким образом, что сторона, обращенная к потенциальному противнику, остается замаскированной с помощью кирпича. И напротив, с той стороны, где должны находиться защитники, имеет полость. Врагу практически невозможно отличить место выхода снаружи, а вот китайская армия может легко сломать защитный заслон и произвести внезапную атаку. Ученые назвали это великолепной демонстрацией военной мудрости древнего Китая.

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