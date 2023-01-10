В Великобритании впервые в истории прошел запуск космического аппарата. Фото

Вечером 9 января из аэропорта Ньюки в Корнуолле, Великобритания, был запущен в воздух первый космический аппарат под новым названием Cosmic Girl. Это событие стало серьезной вехой в космической индустрии Королевства.

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Об этом сообщили в ВВС. Основатель проекта в компании Virgin Orbit Ричард Бренсон произвел модификацию одного из пассажирских авиалайнеров "Боинг" и разместил ракету LauncherOne под его левым крылом

"Последние восемь лет мы с огромным нетерпением ждали этого вдохновляющего и необычного для Корнуолла события. Когда этот проект только начинался, мало кто действительно верил, что это когда-либо произойдет", – поделилась впечатлениями руководитель космопорта Мелисса Торп.

Производители рассказали, что самолет был максимально облегчен, потому что полностью заправленная топливом ракета представляет собой габаритный груз. На верхней палубе два бортинженера за пультами будут отслеживать запуск.

"А вот сама пилотская кабина практически не претерпела изменений, сюда лишь добавили маленькую красную кнопку, при нажатии на которую, собственно, и запускается ракета", – подчеркнули в компании Virgin Orbit.

Британские инженеры пояснили, что по задумке Cosmic Girl выведет на орбиту девять небольших спутников на высоту более 500 км над Землей. Они могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях: от наблюдения за океаном до навигационных функций.

Как сообщал OBOZREVATEL, спутник NASA с названием NOAA-21, который запустили в ноябре 2022 года, сделал глобальный снимок Земли. На нем детально видны воды Карибского моря, а также сельскохозяйственные пожары в Северной Индии.

Орбитальный аппарат Danuri (также известный как Korea Pathfinder Lunar Orbiter), вышедший в конце декабря на орбиту Луны, прислал свои первые фото Земли. На них наша планета восходит над своим спутником.

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