В Украине на фронте успешно опробовали разработку SurgiBox, которая позволяет спасать жизни

В Украине впервые опробовали в полевых условиях разработку стартапа SurgiBox, позволяющую проводить стерильные операции в любых условиях. Разработка может применяться как в условиях боевых действий, так и в бедных странах, где просто нет доступа к операционным.

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Подробности о первых испытаниях рассказываются в пресс-релизе, опубликованном Массачусетским технологическим институтом (MIT). SurgiBox был разработан при поддержке D-Lab, являющейся частью MIT.

SurgiBox привезли в Украину в марте 2023 года, когда два микроавтобуса с врачами и другими медицинскими принадлежностями пересекли польскую границу и отправились в Киев в рамках гуманитарной миссии.

Оба фургона были заполнены традиционными медицинскими средствами, особенно необходимыми во время войны, но там также было 50 единиц совершенно новой системы, которая позволяет проводить безопасные хирургические операции в местах, где нет стерильных операционных.

SurgiBox позволяет проводить безопасные операции любой сложности, несмотря на боевые действия, суровые погодные условия или другие стихийные бедствия.

Система очень компактна и помещается в обычный рюкзак, а для ее настройки нужны считанные минуты. SurgiBox состоит из пузыря с проемами, направленными внутрь, фильтрующего и контролирующего поток воздуха модуля и аккумулятора.

"Мы стараемся обеспечить безопасную операцию для пациентов, которые в ней нуждаются. В наше время, за пределами очень маленькой части света, очень трудно получить безопасную операцию. У вас могут быть те же врачи, те же выдающиеся навыки, но если вам не хватает помещений и оборудования, вы просто не сможете предложить такую же помощь", – рассказала основательница SurgiBox Дебби Теодореску.

В Киеве Теодореску и компания научили украинских медиков использованию SurgiBox и по-новому оценили ежедневные трудности, с которыми сталкиваются украинцы.

SurgiBox, по словам разработчицы, позволяет поместить хирургов в более привычные для них условия, несмотря на происходящее вокруг. Таким образом, им удается уменьшить когнитивную нагрузку и быть более сосредоточенными во время работы.

Разработчики рассказали, что уже получили благодарственное письмо от Оперативного командования "Юг", которое рассказало о спасении 31 жизни благодаря помощи. Однако разработку использовали не только военные, но и гражданские медики. Она оказалась пригодна не только для проведения операций при инфекции желчного пузыря или аппендиците, но и во время родов.

Разработка также может быть использована для проведения хирургических операций непосредственно у постели пациента, если он пожилой или особенно уязвим к инфекциям. Также ее можно использовать для проведения мобильных операций в автомобилях скорой помощи или на дому.

Сейчас SurgiBox увеличивает производство своих систем. В ближайшее время стартап должен получить вторую сертификацию медицинского оборудования Европейского Союза. После этого SurgiBox можно использовать во всех странах ЕС.

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